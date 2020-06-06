飲食Quicknote：爸爸豪住酒店坐跑車

【明報專訊】很多子女都會特別為媽媽慶祝母親節，但到了父親節，大家卻覺得「不用搞咁多嘢，爸爸無所謂」的，爸爸們真的無所謂嗎？其實他們一樣勞苦功高。今年香港瑰麗酒店特別推出多項慰勞父親的禮物，其中一項奢華至極的，是聯乘名貴跑車品牌瑪莎拉蒂提供一晚奢華住宿體驗。於6月20日至7月19日期間，入住瑪莎拉蒂主題豪華海景套房一晚，即可享雙人行政廊瑞閣禮遇，獲貴賓級款待之餘，更可享4小時瑪莎拉蒂豪華跑車GranTurismo駕乘體驗，西班牙市集餐廳Bayfare Social送上豐富野餐籃；DarkSide也會準備特別餐單及瑪莎拉蒂限定雞尾酒，讓爸爸豪一晚（價錢由$14,740 起）。

若嫌太浮誇，也可帶爸爸到扒房HENRY鋸個靚扒，又或到彤福軒享用一頓矜貴父親節午餐及晚餐；當然最好加送ASAYA水療體驗，讓身心疲累的他來一次徹底放鬆。這樣的父親節安排，相信再挑剔的爸爸也會滿意。

■香港瑰麗酒店

客房預訂及查詢：www.rosewoodhotels.com/hongkong

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整理：陳詠詩