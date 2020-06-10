Quicknote：日夜交融 奶製品跨界雞尾酒

美酒美食——Pinky Promise以gin酒配上新鮮士多啤梨、薑 、檸檬，並加上口感細膩的Anchor淡忌廉而成，配上以厚切牛油和忌廉芝士製作的The Evil Toast，讓大家在happy hour輕鬆一下。（酒吧提供）

【明報專訊】有沒有想過牛油忌廉也可以成為雞尾酒的調酒材料？新西蘭乳製品品牌Anchor最近便聯乘HaTo酒吧，將牛油、忌廉芝士、淡忌廉和牛奶配搭不同酒品，推出讓人驚喜連連的雞尾酒特飲和美食。

Anchor平時給人的印象都是麵包、蛋糕這些出現於早餐時段的食物，這次化身成夜晚放工後happy hour的一分子。8款雞尾酒（各$158）分兩輪時間推出，即日至6月25日登場的包括：將白蘭地混合栗子茸、栗子利口酒、蛋白、忌廉芝士的Chestnut Anchor，結合gin酒、moscato有氣甜白酒、檸檬汁、柚子、忌廉芝士作奶蓋的Yuzu Say Cheese!，用上朱古力利口酒和淡忌廉的Chocoholic Mountain和加入全脂純牛奶及芝士粉的Yogu Green Tea。

由26日開始到7月23日則會換上另外4款：鐵觀音加rum酒和全脂純牛奶和蛋白製成的Floating New Zealand，vodka與茶和全脂純牛奶結合的Minty Misery，gin酒加入士多啤梨、薑、淡忌廉的Pinky Promise和白蘭地VSOP混合特濃咖啡及忌廉芝士的Creamy Brandy Express。

大家喝雞尾酒時也會想要一點佐酒小食，活動期間酒吧亦會推出兩款美食（各$78），包括有別於一般鮮油多士的The Evil Toast，用上新西蘭草飼牛出產的100%天然純牛奶製造的厚切牛油和忌廉芝士；Extraordinary Cong You Bing則以馬蘇里拉芝士、巴馬臣芝士及芝士片結合中式葱油餅，帶來有趣的跨界fusion風味。

■HaTo

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整理：Tung Cheung