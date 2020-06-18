歎鐵板燒和牛龍蝦 賞拋剷技藝

鹿兒島A5和牛——餐廳選用鹿兒島火山地區農場的 A5 和牛，只用鹽和胡椒調味，燒至外脆內嫩，肉汁豐腴，牛味濃厚。（鄧宗弘攝）

鐵板加州龍蝦——啖啖肉的加州龍蝦放在蒜蓉牛油包上，再淋上特調「龍蝦膏牛油」，每口夾雜着蝦膏的甘香，十分滋味。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】 吃鐵板燒最期待的畫面莫過於廚師拿着鐵鏟大顯功架，即席展示煎牛扒的熟練手勢，但你又是否知道這種「有得睇有得食」的餐飲文化源自哪裏？

1960年代，日本前摔跤手兼賽艇手青木廣彰（Rocky Aoki），在美國開設連鎖鐵板燒餐廳「Benihana」，將日本燒肉文化加入拋剷食材的表演元素，令鐵板燒得以在西方廣泛流傳。位於蘭桂坊以日本神戶高級牛扒屋為概念的Crown Super Deluxe鐵板燒餐廳創辦人之一Syed Asim Hussain指出，希望能將「Benihana」輕鬆隨和的用餐概念發揚光大，一改傳統日本鐵板燒予人拘謹刻板的感覺。

甫步入主用餐區，只見3個鐵板燒台，每台均有至少一名鐵板燒廚師主理。餐廳領廚是日本資深鐵板燒廚師高野透（Toru Takano）和濱崎愛美（Ami Hamasaki）組成的夫妻檔。他們10多年前入行，丈夫先後在橫濱和東京鐵板燒餐廳工作，妻子則師承傳統神戶和牛鐵板燒的技藝，經驗實力毋庸置疑。

海鹽德島番茄 清甜爆汁

採訪當日點選招牌Deluxe套餐，光是前菜已有3款。先以一碟由東京豐洲市場直送的刺身打響頭陣，各款甜蝦、三文魚和油甘魚尚算新鮮，不過不失，驚喜反而落在第二道日本海鹽德島番茄，一整個圓滾滾的去皮番茄，清甜爆汁，幾乎一點酸味都沒有，伴點海鹽吃，味道更新鮮。

第三道鐵板加州龍蝦，主廚先將龍蝦肉去殼切件，加入鹽和海苔粉調味，用鐵鏟翻炒，蓋上鐵板燒蓋，待焗至熟透後，便將龍蝦肉放到蒜蓉牛油包上，淋上由龍蝦膏、豉油、甜清酒、味醂和檸檬汁調成的「龍蝦膏牛油」，啖啖肉鮮甜爽彈，每口醬汁散發濃濃蝦膏的甘香。

和牛軟腍嫩滑 油脂製炒飯

來到重頭戲的鐵板燒牛肉，Deluxe套餐供應的是鹿兒島A5和牛。濱崎愛美指出，客人可選擇肉眼扒（rib-eye）或是牛柳（tenderloin），前者油花較多，入口juicy；後者相對較瘦，但肉質軟腍嫩滑。主廚先在鐵板上下油，放上牛扒，切件，灑點鹽和胡椒調味，再將牛肉上多餘油脂切開，燒至微焦後，加進葱粒、海苔粉、白飯和自家製的蒜蓉薑粒豉油製成炒飯。餐廳侍應同時端上一碟3款的佐菜，可伴以柚子醋、芝麻醬和蒜蓉豉油同吃，清新爽口，更可中和牛肉的油膩感，吃完整個主菜都不會太飽滯。最後，以一碗熱騰騰、鮮甜濃郁的龍蝦味噌湯作結，簡單滿足。

完成鐵板燒部分，侍應會帶客人到餐廳另一端的甜品及酒廊區，品嘗經典法式甜點和精選威士忌（額外收費）。整體而言，晚市以1000多元，就能享有這樣豐富和質素的食物，實算合理，想慳住荷包的話，可選較便宜的Crown或Super套餐。

■Crown Super Deluxe

地址：中環雲咸街33號LKF Tower Mezzaline層

價錢：Crown $788/位；Super $988/位；Deluxe $1188/位 （另收加一）

查詢：2111 8434

註：暫只於晚市營業，逢周一休息