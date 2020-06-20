酒店聯乘百年本地品牌 椰香盛宴 從一粒糖開始

易於入口——泰式椰子南薑雞湯有南薑、檸檬葉、香茅等材料，雖是泰菜又有薑，但不辛辣易於入口，不吃辣的朋友也可一試。（蘇智鑫攝）

東南亞風味——別以為椰子配搭甜品才出色，其實很多東南亞風味的食品，都會加入椰子作食材。像今次的自助餐中，就包含了鬆脆可口的脆炸椰絲蝦球（左圖）以及香味濃郁的椰汁喇沙（右圖）等。（蘇智鑫攝）

椰子斑蘭忌廉蛋糕——甄沾記第四代傳人甄嘉浚推介這款椰子斑蘭忌廉蛋糕，除了因為味道香甜，軟身的蛋糕與椰子脆脆又非常搭配，吃下去時一次過體驗到鬆軟和香脆的口感。（蘇智鑫攝）

椰子芒果馬卡龍——雖然自助餐以椰子作主題，糕餅行政總廚Danny稱不想味道過於單一，所以加入了不同配搭，如加入芒果的椰子芒果馬卡龍，黃色的部分是芒果軟布甸，花瓣部分是白朱古力，最底部分才是椰子味馬卡龍。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】提起本地椰子產品品牌，條件反射必然想起甄沾記，這個百年老號經歷過高峰被清盤，近年又翻生，品牌重新推出多款新包裝經典產品，除了椰子糖，還有雪糕、雪條、椰汁等。最近更與唯港薈（Hotel Icon）聯乘，推出以椰子為主題的自助餐，喚起我們對椰香的甜蜜回憶。

創立於1915年的甄沾記近年銳意以新面貌跟年輕客人見面，包裝以文青喜愛的古早元素為主，連帶推廣活動都跳出框框，今次與唯港薈The Market合作以「Coconut Hong Kong Story」為主題，推出以甄沾記多款椰子產品為主題的自助餐，唯港薈糕餅行政總廚何維城（Danny）及其廚師團隊以甄沾記提供的椰子原材料和成品，設計出多款以椰子產品入饌的鹹甜美食。為配合主題，就連餐紙都換上全新設計，包括繪有甄沾記位於堅道首家店舖外貌的圖畫，以及印着大大個中、英文「甄沾記」名字，還有1980、90年代小朋友最愛玩的連線遊戲，充滿童趣。

椰子糖代白糖 巧製甜品

這次自助餐最特別的地方，是本來製作甜品用的白砂糖均以甄沾記椰子糖代替。Danny表示，由於白砂糖比椰子糖甜，加上甄沾記椰子糖有很多不同種類，如特濃、海鹽、薑糖等，所以他特地逐一試味，看看不同的甜點可用上哪款椰子糖和椰子材料。如焦糖椰子布甸，他就採用了特濃椰子糖保持適中甜度；椰子斑蘭忌廉蛋糕就用上椰汁、椰肉和甄沾記另一款最受歡迎的小吃椰子脆脆，做出多變的口感。

雖然每款甜品都是Danny和其團隊精心炮製，但他仍有偏心，推介大家必吃榴槤椰子雪糕。The Market一向以榴槤聞名，所以今次亦不忘與椰子「拍住上」，不過吃下去，還是以椰子味略佔上風，因為雪糕內含椰汁、椰肉、椰子糖和椰子脆脆4種食材，令整個雪糕質感變得很厚，椰香更濃。這款椰子×榴槤的甜品，不約而同亦是甄沾記第三代傳人甄賢賢和第四代傳人甄嘉浚的至愛。甄嘉浚深明現代人都想吃得健康，減少吃糖分高的食物，所以近年積極開拓純天然、不含麩質椰子小吃和飲品系列，如仙椰汁、椰子脆脆等。這次與酒店合作，希望大家對椰子又有一番新觀感。

■The Market「Coconut Hong Kong Story」主題自助餐

供應日期：即日起至7月31日

午餐

時間：周一至五中午12:00至下午2:30

價錢：成人$388，3至11歲小童$278

早午餐

時間：周六日及公眾假期上午11:45至下午2:30

價錢︰成人$518，3至11歲小童$368

晚餐

時間：晚上6:30至10:00

價錢：周一至四成人$678，3至11歲小童$498；周五至日及公眾假期成人$728，3至11歲小童$538

地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈2樓 The Market

查詢及預訂：3400 1300

備註：另收加一

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文：顏燕雯

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com