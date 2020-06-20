懷舊菜式 玩創「新品糉」

【明報專訊】端午節各式各樣的「新品糉」登場，而某些新口味，與當下的飲食潮流息息相關。例如近年興養生，很多傳統滋補懷舊菜瞬間成為大熱流行食品，因此，奇華餅家今年就以經典的陳皮鴨腿湯及一系列健康食材，推出陳皮鴨腿肉糉（$62）和銀杏果蓮子素糉（$58）兩款全新口味。陳皮鴨腿肉糉選用新鮮嫩滑的鴨腿，再以秘製鹵水煮至入味，配搭濃郁惹味的燒腩肉，肉汁滲到糯米之中，加上陳皮清香回甘，層次豐富；而銀杏果蓮子素糉，是由紅藜麥、有機燕麥米及軟綿香糯的糯米，配上香甜的栗子及粉糯的芋頭製作而成，多吃幾口也不怕肥膩。

除此以外，品牌亦再度推出多款不同口味的「五月糉」，包括台式五香肉燥糉（$62）、金腿鹹肉糉（$60）、金黃蓮蓉梘水糉（$48）及適合素食人士的八寶糉（$58），而其招牌人氣的金腿瑤柱嘉湖糉（$82）、雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉（$125）、極上珠姐XO醬五花腩肉糉（$68）和陳皮豆沙梘水糉（$52），有鹹有甜，選擇甚多。有選擇困難的話，亦可購買集齊3款不同口味的「種糉滋味」套裝，跟家人朋友一起開心share。6月25日前買滿$80（只限5月糉或其禮券），即可獲贈奇華$20現金禮券，會員更可額外獲得$30電子優惠券1張！

■奇華餅家

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