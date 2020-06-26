【明報專訊】◆工具：手提攪拌機、7吋圓形模具、膠刮、篩、鍋子、唧袋、廚師機或打蛋器、焗爐

◆朱古力海綿蛋糕材料（8人分量）

雞蛋（室溫） 6隻

砂糖 100克

菜油 30毫升

可可粉（過篩） 40克

低筋麵粉（過篩） 80克

做法：

1. 將雞蛋和糖打發至米白色，約為原本分量的5倍大，加入可可粉（圖A）和低筋麵粉，拌勻，最後加入菜油，倒進7吋圓形蛋糕模內，先預熱焗爐，以180℃烤15至20分鐘

2. 出爐後，馬上把蛋糕反轉枱上，讓蛋糕冷卻，之後橫切成3等分，備用

◆白朱古力忌廉材料

忌廉 300毫升

白朱古力 150克

魚膠啫喱 20克

轉化糖（glucose trimoline或Inverted sugar syrup） 20克

做法：

1. 忌廉煮熱至70至80℃，稍為起泡即可（圖B）

2. 大碗內放入白朱古力、魚膠啫喱及轉化糖，倒入已煮熱的忌廉（圖C），先靜置1分鐘，再把白朱古力攪拌至完全融化，或以手提攪拌機打勻

3. 放進雪櫃冷藏4至6小時，取出後，以廚師機或打蛋器，將白朱古力忌廉，打發至鬆軟，大約1至2分鐘，倒進唧袋內，備用

◆組裝蛋糕材料

車厘子果醬 200毫升

（混合200克去核車厘子、400克糖、20毫升水，以小火煮至濃稠，如不夠杰身，可加少許粟粉）

櫻桃酒糖水 100毫升

（糖、水比例1:1，煮融糖後，加入兩倍分量的櫻桃酒Kirsch）

朱古力片 100克

新鮮車厘子 8粒

做法：

1. 在底層第一片海綿蛋糕上，先唧上白朱古力忌廉，圍邊再唧一圈，形成一個小窩，倒進車厘子果醬（圖D），平均鋪好，蓋上另一片海綿蛋糕

2. 蛋糕塗上櫻桃酒糖水，再唧白朱古力忌廉，鋪一片海綿蛋糕，再塗櫻桃酒糖水，唧上白朱古力忌廉

3. 蛋糕的四圍也抹上薄薄的白朱古力忌廉。平均塗好後，在蛋糕邊黏上朱古力片（圖E），表面也以朱古力、白朱古力忌廉和新鮮車厘子裝飾

● 小貼士

‧ 海綿蛋糕麵糊倒進蛋糕模後，可用刮刀將麵糊黏到模邊（圖6），烤烘後，中間會升高，整體會較平均

‧ 櫻桃酒是經2次蒸餾而成的白蘭地，濃度高達41%，Holger在香港找不到家鄉貨，以最貼近口味、來自瑞士的Etter - Original ''Zuger Kirsch'' Cherry Liqueur代替

‧ 用刀在朱古力吧（Chocolate bar）的表面批削，可削出朱古力碎片

‧ 要做車厘子果醬，最好選擇歐洲出產的酸車厘子（sour cherry），酸甜平衡，選較熟的，容易煮出多汁果醬

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