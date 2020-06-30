升級氣炸浪潮 愈食愈精緻

生餸懶人包——氣炸鍋迷開始嘗試氣炸不同現成肉類，以最簡便的方法炮製午餐和晚餐。（榮發凍肉公司）（林若勤攝）

韓式迷你熱狗——氣炸鍋食品不斷進化，韓國近年推出為氣炸鍋而設的急凍即食食品，圖中的韓式迷你熱狗為熱門之選，入口脆卜卜，麵糰濕潤，香腸有肉汁。（$78，新國華）（黃志東攝）

【明報專訊】有「懶人恩物」之稱的氣炸鍋近年再度流行，連帶相關食品也愈來愈受歡迎。自去年氣炸Delifrance迷你牛角包爆紅後，多間凍肉店、食材專門店紛紛力推氣炸鍋食品，當中以牛角包、炸雞類、韓式熱狗和燒賣最熱賣。吃久了，或許有點悶及膩。不過，新一輪氣炸鍋食品浪潮又殺到，除了一般炸物，有氣炸鍋店更專攻高質食物，有厚切龍躉、法國黃油春雞、九轉大腸及澳洲和牛牛丸等，將氣炸食物全面升級。

【氣炸鍋上集，下集將於本周五刊出。】

韓國品牌 專研氣炸鍋食物

專門出售優質凍肉的新國華肉食公司，其營運總監廖煦昕（Dee）是氣炸鍋長期用家，由第一代氣炸鍋開始使用，對氣炸鍋食品亦甚有要求。他前年於店內開設氣炸鍋專區，芸芸氣炸鍋急凍即食食品中主打韓國品牌，他表示因為韓國食品製作夠專業。Dee指許多聲稱可氣炸的食品，不過是適合給焗爐或微波爐烹調的食品。近一兩年全球開始推出專為氣炸鍋而設的即食食品，這些食品的包裝上均有氣炸鍋適用圖示，賣點在於在食物表面上塗抹一層油，經氣炸後，尤其是炸物和酥點均特別酥脆，貼近原味。「韓國表現積極，大品牌如CJ，細品牌如Dongwon均建立實驗室研發新口味，至今已推出超過300款口味，要食好吃的氣炸鍋食品，首選韓國出品。」

他指炸物普遍受客人歡迎，現時Dongwon迷你熱狗、牛角包、麥樂豬、日式鯛魚燒、炸雞類和Bibigo（韓版）餃子的銷量最高。記者即場試吃，整體水準高，最驚喜的是迷你熱狗，入口脆卜卜，麵糰軟綿濕潤，香腸有肉汁，像在韓國街頭攤檔吃到的味道，相比一般的韓式熱狗更可口，專為氣炸鍋設計的質素果然升級。而CJ出品的韓式牛角包也不錯，最令人驚喜的是氣炸後清楚顯現層層酥皮，十分香脆。

臘腸雞蛋仔 添港式風味

氣炸鍋熱潮，衍生氣炸鍋專櫃、專區，甚至專門店！剛於上周才正式開業的氣炸兵團，是最新的氣炸鍋食品專門店，主打坊間最熱門的氣炸鍋食品，要找最流行的氣炸鍋美食，來這裏便不會有錯！現時店裏最熱賣的是Delifrance迷你牛角包和朱古力酥、Crêapan比利時一口班戟、蝦多士、貝倫全熟葡撻和流心芝士撻、韓式香辣水牛城雞中翼、日式炸雞皮串、韓式熱狗和三文魚鰭等。

氣炸兵團的店主Icy指出，Delifrance迷你牛角包依然最紅，記者試吃這款氣炸鍋界的明星，剛炸起時像新鮮出爐般香脆鬆軟，散發濃濃的牛油香，最重要是免卻製作牛角包的繁複過程，只需數分鐘便可在家品嘗到媲美咖啡店出品的質素，難怪如此受歡迎。她又指牛角包外，近期一款UFO形狀的一口班戟也大受歡迎，入口外脆內軟，味道介乎牛油蛋糕和雞蛋仔之間。除此之外，值得留意的還有香港製造、大家熟悉的街邊美食雞蛋仔，細細粒，入口外脆內軟，當中新出的臘腸急凍雞蛋仔富濃郁的臘腸油香，成功製造話題。

生餸「懶人包」 新手變高手

位於大角嘴街市的高級凍肉榮發凍肉公司，去年9月左右新增氣炸鍋食品專櫃，種類繁多。榮發負責人潘建錡表示，由於是小店關係，因此希望做得更有特色，他們按各地區的強項美食為標準，例如日本精於製作甜品，法國的強項是酥點和鴨肝等，發掘同類型的新品牌及新產品，使商品變得多樣。潘建錡表示有七成氣炸鍋用家是烹飪新手，由於廚藝不精，若想吃新鮮餸菜，首選街市或超市的生餸「懶人包」，漸漸成為氣炸鍋食品的另一新潮流。而榮發每日鮮製生餸大受氣炸鍋用家歡迎，例如已調味的金沙骨，只要放入氣炸鍋以180℃炸15分鐘便行，色澤漂亮，入口肉嫩多汁，比焗爐更容易使用，味道有驚喜。現時店內最受歡迎的產品，急凍即食食品有日本宇治抹茶心太軟、馬來西亞脆辣雞扒 、馬來西亞粟米脆雞件、日本朱古力批或吉士蘋果批，亦有蜜味金沙骨、宮崎油甘魚鮫、西班牙伊比利亞橡果豬、法國黃油春雞和法國鴨肝等。

古法新作 九轉大腸受歡迎

優質食材店叁拾士多，最近在西環開設新店叁拾士多W，新增氣炸鍋食品專櫃。負責人Kent指現時牛角包和炸雞翼太普遍，反而有客人來尋找特色氣炸鍋美食。叁拾士多注重原創，以古法新作的原則，獨創氣炸鍋美食，充滿新鮮感。「我們構思一些貼合港人口味的產品，然後找食物製造商製造，例如九轉大腸、古法糯米春雞和魚肉燒賣，還有一款『濃粟氣炸厚切龍躉塊』，乃豪華版的粟米斑塊，氣炸馬來西亞厚切龍躉塊，搭配粟米汁混合水牛芝士，味道升級更濃香。」

現時叁拾士多最受歡迎的10款氣炸鍋美食，分別是九轉大腸、古法糯米春雞、濃粟氣炸厚切龍躉塊、魚肉燒賣、澳洲和牛牛丸、荷蘭法式烤焗奶油芝士薯、芝士通粉焗蟹蓋、泰國雞皮雞肉餃子、日本忌廉蟹肉薯餅和日本黃金一口炸芝士。

■info

◆新國華肉食公司（尖沙嘴總店）

地址：尖沙嘴金巴利街15號地下

查詢：2369 6183

◆氣炸兵團（氣炸食品專門店）

地址：觀塘巧明街105號好運工業大廈8樓A1室

查詢：6699 1605（WhatsApp）

◆榮發凍肉公司

查詢：9339 0447

◆叁拾士多W

查詢：5540 0843（WhatsApp）

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com