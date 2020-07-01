Quicknote：威士忌味蕾互動旅程

【明報專訊】飲威士忌也可以玩遊戲？最近The Glenlivet為其無標示威士忌套裝Spectra製作精心設計的數碼互動遊戲，讓大家跟着味蕾參與一次互動旅程。

感受五官品酒體驗

作為全球首間單一麥芽威士忌蘇格蘭酒廠，威友對The Glenlivet的歷史應該不會陌生。品牌最近推出的The Glenlivet Spectra三重奏，以3款各有獨特分明口感的威士忌，在不提供任何品酩說明的情况下，挑動鑑賞家的味蕾。

威士忌套裝由3個全啞黑色的三角柱盒組成，禮盒上設有QR Code，大家可透過遊戲連結（spectra.theglenlivet.com）參與精心設計的數碼互動遊戲。大家可跟隨遊戲，戴上耳機，以視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺，感受一趟有趣的品酒體驗：小鳥的歌聲讓人想像置身神秘花園，波濤海浪的影像則讓人恍如在海邊感受海風輕拂，再深呼吸威士忌的濃郁香氣，讓人重新發現威士忌的細膩雅緻口感。大家在品嘗單一麥芽威士忌同時，也可以測試一下自己的味蕾，從菠蘿、花香、雲呢拿、拖肥等不同味道中選出自己感受到的味道，細味各種味道的強弱，再與品酒大師的意見比較，就像參與一場隔空交流的品酒會。

整理：張曉冬