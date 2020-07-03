點止做小食咁簡單 氣炸乳鴿酥皮湯so easy！

炸出好滋味：想歎啖啖肉的乳鴿，或來一碗濃厚柔滑的酥皮湯，只需一部氣炸鍋，在家都能做出傳統中式酒樓或西餐廳級數的味道。（黃志東攝）

【明報專訊】氣炸鍋熱潮持續飈升，即使街上食肆明顯多了人流外出用膳，但自有了這個小器具，自己就可「炸」出各款滋味少油的美食，讓大家宅在家中也可玩「煮飯仔」。不過，千萬不要以為它細細部，只適合做小食，其實就連脆皮乳鴿，還有傳統西餐廳的必備名菜──酥皮濃湯和風琴芝薯，也一樣只需幾個簡單步驟，就能輕易做到。想知道有什麼訣竅？一於跟烹飪達人Sandy媽媽學做啦！

■脆皮乳鴿

工具：

剪刀、鉗子、保鮮紙、廚房紙巾、蒸架、油掃、烘烤網

◆材料（分量：2隻）：

急凍乳鴿 2隻

椒鹽 少許

油 適量

醃料：

蒜粉 1茶匙

幼鹽 1茶匙

砂糖 1茶匙

生抽 1茶匙

老抽 半茶匙

五香粉 半茶匙

紹興酒 半茶匙

上皮水材料：

麥芽糖 2湯匙

白醋 2湯匙

老抽 少許

◆做法：

1. 乳鴿早一晚從冰格放到冷凍格解凍，剪去腳掌，鉗去外身的毛，再用手將乳鴿腹內的內臟挖走，清洗乾淨，瀝乾水分

2. 在乾淨的容器中倒入醃料拌勻，用手均勻地塗抹在乳鴿裏外兩面（圖A）

3. 用保鮮紙或保鮮盒包好，放入雪櫃醃一晚

4. 翌日取出及取走保鮮紙，用廚房紙巾印乾多餘醃料，放在蒸架上或吊起風乾2小時

5. 在另一個乾淨容器中，將上皮水材料拌勻，用油掃塗在乳鴿表面（圖B），再風乾2小時。（提示：上皮水可令乳鴿更上色，炸出來的乳鴿皮亦會更香脆）

6. 以180℃預熱氣炸鍋10分鐘

7. 烘烤網掃油，放上乳鴿，以190℃氣炸15分鐘，如不熟透可再自行加時（提示：烘烤網能讓乳鴿的底面平均受熱，避免其中一面燒焦或不夠熟透的情况出現。氣炸前要預先在烘烤網上掃油，以免黏住乳鴿皮）

● 小貼士

‧ Sandy媽媽稱，一般大型急凍食材店或街市家禽檔均有售賣乳鴿。由於乳鴿與雞的體型結構相似，清理內臟時，可直接用手沿着後背的軟骨將軟組織挖走。如不想親自處理，也可於家禽檔購買時要求檔主清理

‧ 若想縮短製作時間，可用風扇加快風乾速度，風乾至乳鴿沒再滲滴血水，以及鴿皮變成啞色便可

‧ 不同品牌的氣炸鍋，其火力的強弱度和升溫速度有所不同，故需自行調節時間

● 烹飪達人

Sandy媽媽，設有個人facebook專頁「Sandymama - Moonmoon Kitchen」 及網誌www.moonmoonkitchen.com，熱愛烹煮中菜及糕點，不時與讀者分享食譜，曾出版烹飪書《Sandy媽媽零失敗氣炸鍋料理101》。

●有片睇，想自製脆皮乳鴿？立即去片：bit.ly/2C077Fe

【氣炸鍋系列】

文：康詠然

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com