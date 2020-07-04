星級江浙菜 巧手桂魚長「龍鬚」

【明報專訊】會所菜大隱隱於市。想品嘗的話，要不亮出會籍證明，就要拉上有會員資格的親友。前副廣播處長吳錫輝（輝哥）縱橫廣播圈多年，自己既是港大校友，也相識滿天下，多年來到訪過不少會所品嘗美食。剛出街的新節目《輝哥為食遊3》，他就帶觀眾走訪他熟悉的小店。跟他談起會所菜，他率先想起皇仁書院舊生會（中菜部），「雖然它只招呼舊生，但舊生當然有朋友，那兒可容納約50、60人，十分exclusive」。無論是會所抑或非會所，他最注重的是食物質素和環境，而皇仁書院舊生會（中菜部）的主理人梁文龍炮製的食物，他更形容為「無人不讚」。

糖桂花餞桶蠔 外脆內軟

他記得梁文龍獨創的名菜糖桂花餞美國桶蠔，就令他回味無窮，「蠔容易overcook，控制到外脆內軟的時間，足見師傅的手藝」。他形容肥美的桶蠔被炸至外皮脆身，內裏仍然濕潤柔軟，再沾上香甜的桂花蜜，甜而不膩。另一道原盅鮑魚佛跳牆，則勝在材料矜貴，有鮑魚、冬菇、魚翅、老雞、火腿、瑤柱、響螺，一點也不吝嗇，「看到湯水顏色，就知道這佛跳牆不止燉8小時，是用心機做的貴價菜」。

要成功到皇仁舊生會吃飯，始終要有人穿針引線。若嫌門檻太高，還可以試試輝哥另一推介，屬於半會所式的浙江軒。浙江軒連續8年奪得米芝蓮一星，主打江浙菜，亦有提供上海及淮揚菜。餐廳佔地3層，中式裝修貴氣大方，名氣不俗。即使不是會員也可訂座，只是不能包廂，亦不能享有會員免加一及免開瓶費等優惠。

「浙江軒行政總廚潘九龍，雖然在香港土生土長，但做了江浙菜40多年，對江浙菜的規格掌握得很好。」 以味道清香的龍鬚桂魚為例，廚師先將桂魚起肉，以一手純熟刀工將魚肉切成幼絲，再落鑊炒香，魚肉鮮嫩與否，在於廚師掌握火候的功力。至於另一名菜樟茶BB鴿，乳鴿以鹵水先浸，再用香片及普洱茶葉煙熏及吊乾，接到客人落單後才落鑊炸，他大讚：「乳鴿香氣撲鼻，脆皮、juicy，一咬下去標汁，就知道師傅很『得』」。

■皇仁書院舊生會（中菜部）

地址：銅鑼灣道124號對面皇仁書院舊生會

查詢：2576 1333

*註：套餐菜式，詳情可向餐廳查詢

■浙江軒

地址：灣仔駱克道300至306號 僑阜商業大廈1至3樓

查詢：2877 9011