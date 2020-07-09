集合10間人氣餐廳 中環潮食food court 最佳手工漢堡啖啖「芝」味

快餐素食：新派素食餐廳Treehouse主打快餐素食，最受OL歡迎的有蔬菜沙律碗（上圖，$128）和短扁麵包卷（$60），另可多付$75，配自家製有氣檸檬特飲（左圖）和新鮮濃湯。（黃志東攝）

巨型曲奇：Cookie DPT的曲奇巨型，外脆內軟，且帶微微濕潤煙韌口感，每一口都能嘗到濃濃的牛油香。圖為鹽味焦糖（左）、紅絲絨（中）和熔岩朱古力（右）。（各$40）（黃志東攝）

【明報專訊】午飯時間，在中環搵食是個噩夢。對上班族來說，午飯時間1小時，到處人山人海，大排長龍，加上要跟同事互相遷就，他想食漢堡，我想食素，又有人想食喇沙。好彩最近怡和大廈地庫開設了全新高質的food court，集合城中10間人氣話題十足的餐廳，有日式燒鳥、得獎漢堡、新派素菜，還有本地啤酒，重點是可以手機預先點餐，不用擔心人多有排等，對中環人來說，完全可以各取所需。

中環雖然是商業核心區，但一直欠缺一個大型food court，最近登陸怡和大廈地庫的BaseHall正正填補了多年來的缺失。BaseHall的前身是有逾20年歷史的意大利餐廳Grappa's Cellar，當時餐廳主打薄餅美酒，亦不時邀請樂手舞者前來表演，黃子華都在這裏做過棟篤笑，曾經是風光一時的藝文活動聚腳地，直至去年7月租約期滿後才結束。事隔1年，大業主置地公司推出全新餐飲概念Landmark EATO，集合城中多間知名食府及人氣餐飲品牌，合辦一系列獨家pop-ups、限定嘗味菜單、暢飲優惠等美食活動，而集多間潮流餐廳於一身的BaseHall，正是其中一個大型項目。

裝潢復古摩登 座位間隔寬闊

先談室內設計，那幻彩燈光令人眼前一亮。室內保留了昔日餐廳的雙層樓梯，樓底極高，而且座位間隔寬闊，上層更設有bar枱位置，明亮的燈光、典雅的配色和復古摩登的裝潢，伴隨背景播放着節奏明快的音樂，令人猶如置身倫敦紐約。

進駐這個潮食地帶的10家餐廳，分別有來自著名日式燒鳥餐廳Yardbird班底主理的全新烤雞小店Roti Tori，得獎美式漢堡店Honbo，墨西哥餐廳11 Westside的旗下品牌Westside Taqueria，名氣主廚Barry Quek的星馬菜餐廳Return of Lemak，新派素食餐廳Treehouse，人氣曲奇餅 Cookie DPT，韓國料理Moyo Sik，越南餐廳Co Thanh，以及為一眾酒友而設的全新BaseHall Bar和由少爺啤主理的Pub 1842，陣容算相當鼎盛。

日式燒雞皮脆多汁 4色醬添滋味

要數當中最值得一試的，絕對是Roti Tori。Yardbird本是一家主打日式燒鳥的居酒屋，最特別是以餐廳裏獨有的6英尺（約1.8米）長的備長炭烤架，在客人面前即席燒出雞皮、雞胸、雞翼、雞腿，還有雞內臟等30多款雞串燒，食物油香四溢，加上侍應熱情好客的氛圍，不少人都專程慕名前來，就連日本人也大讚出色。創辦人之一的Matt Abergel稱，Roti Tori的概念很簡單，就是想將日式燒鳥變得大眾化，讓大家隨時隨地可品嘗高質好味的雞肉。

新店與Yardbird的最大分別，就是店內不賣串燒，而是賣燒雞。你可能說，搞錯吖？Yardbird不吃串燒吃燒雞？先別動氣，只要你吃過這隻以三黃雞炮製而成的燒雞，肯定不會叫「回水」。廚師將上等三黃雞，加入日本鹽麴、清酒和水醃製，提升雞肉原有的鮮味，再以燒烤爐將雞烤至熟透，雖然雞件缺少了備長炭燒的煙熏風味，但經準繩的火候控制，雞肉依然皮脆味鮮，而且更香嫩多汁。餐廳還提供4種秘製醬料供配搭，包括紅（柚子辣椒汁）、綠（洋葱薑汁）、黃（蜜糖芥末醬）、啡（洋葱雞油味噌醬），單點一客就可嘗盡各種風味。

同樣值得推介的，還有以手工漢堡見稱的本地薑Honbo。這家漢堡餐廳早於灣仔及荃灣設有店舖，今年初更被美國資訊網站Bloomberg評選為「全球最佳漢堡2020」之一，亦是榜上唯一的香港代表。之所以如此受歡迎，皆因店內提供的麵包、漢堡肉、醬汁和薯條，乃是每天新鮮自家製造，漢堡肉更選用美國熟成牛肉，經絞碎搓揉後再煎至七成熟，肉味濃郁，外脆內嫩，呈現美式漢堡最純粹的原汁原味。今次漢堡店進駐怡和地庫，除保留品牌最經典的芝士漢堡外，更特別推出BaseHall Burger（$138），將濃味半融的芝士釀在漢堡肉中，配上自家製醬汁和醃菜，更惹味，味道更有層次。

手機預先點餐 縮減排隊時間

至於價錢方面，各餐廳菜式平均約$100左右（小食類及曲奇除外），以全自助的food court形式來看，是有點兒偏貴，惟勝在食物分量夠大，絕對能滿足大胃王，相對食量較小的OL，也許點一個餐兩份share會比較適合。為方便一眾打工仔點餐，BaseHall更設有手機預先點餐的系統程式。不論堂食或外賣，都可透過官方網站order.basehall.hk預先點選各餐廳的心水食物，然後以信用卡付款，便可大大縮減排隊等食的時間。由於堂食座位不多，若午膳時間到來，建議還是外賣較省時方便。

BaseHall

地址：中環康樂廣場1號 怡和大廈地庫 LG9

營業時間：周一至三 上午11:00至晚上10:00；周四至六 上午11:00至午夜12:00；周日及公眾假期休息 （部分餐廳於午飯時間後休場）

查詢：www.basehall.hk

註：只限信用卡、八達通、支付寶香港、微信支付香港及Apple Pay付款，不接受現金

文：康詠然

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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