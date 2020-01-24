飲食Quicknote：周二$69歎雞尾酒鬆一鬆

香醇清甜：日本料理餐廳Kakure的Ureshii，以日式燒酒、甜瓜、自家製紅桑子醋和檸檬汁調製而成，入口香醇清甜，與鮮美清淡的刺身壽司十分搭配。（黃志東攝）

招牌熱狗：PDT酒吧的Fleur D'Amour（後），味道酸酸甜甜，清新爽口，另配一份餐廳招牌熱狗Nippon Dog（前，$148），熱辣辣的雞肉腸淋上wasabi味的沙律醬和炸豬排汁，惹味開胃。（黃志東攝）

【明報專訊】放工想鬆一鬆，或準備OT前搵個地方唞吓氣，不如把握happy hour時段，用至抵價錢小酌一杯減減壓。

Landmark EATO除了將一眾潮牌餐廳引進BaseHall，更舉辦了名為Thank God It's Tuesday（TGIT）的暢飲優惠。由現在至8月4日，每逢周二晚上6至9時於置地廣場內的指定餐廳或酒吧消費，即可以$69品嘗特色雞尾酒一杯，如置地文華東方酒店內著名隱世酒吧PDT（Please Don't Tell）的招牌特飲Fleur D'Amour、日本料理餐廳Kakure以日式燒酒入饌的Ureshii，以及置地廣場地標餐廳Café Landmark全新推出的Life's Cooler，比起平時一般收費過百元以上的雞尾酒，現在只需以優惠價$69就能享用，相當划算。

Landmark EATO稍後亦有更多與TGIT相關的限定小食推廣活動，以及邀請不同餐飲品牌合作，鍾意飲飲食食的中環打工族記得要密切留意。

置地廣場

地址：中環皇后大道中15號

查詢：www.landmark.hk/ IG @landmarkhk