新「意」雲吞火山 軟滑煙熏香

【明報專訊】午餐時段歎完潮牌food court，夜晚想在中環附近找間精緻餐廳，也有好介紹。位於IFC的意大利餐廳Isola Bar & Grill，其正宗意菜自2005年開業以來一直有口皆碑，最近更請來曾於意大利莫德納著名米芝蓮三星意菜餐廳Osteria Francescana學藝的意籍行政總廚Alessandro Tonin作掌舵人，並為餐牌來個大革新，推出多款清新滋味的南意及地中海海鮮菜。

當中必試炭烤巨型八爪魚鬚（$268）和西西里紅蝦配自家製幼意粉（$328），八爪魚鬚加入紅燈籠椒醬及黑橄欖粉末作調味並烤製而成，口感脆嫩，十分惹味；後者則為傳統大蝦意粉的升級版，蝦肉甘香爽彈，意粉厚實有咬勁。另一道創新菜烤茄子及煙熏乳酪意式雲吞（$218），是以西西里街頭小吃烤茄子為靈感，總廚更特意將雲吞製成火山形狀，入口軟滑creamy，並帶濃濃煙熏香味，相當有特色。餐廳另有多款自家即烤的芝士薄餅、手工雞尾酒和紅、白葡萄酒可供隨意配搭，讓你不用專程飛到意大利，都能一嘗意式地道風情。

Isola Bar & Grill

地址：中環港景街1號 國際金融中心2樓2075號舖

查詢：2383 8765