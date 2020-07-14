日系超市 逆市急增 掃貨自煮 解旅行癮

熱門藥妝——白鶴酒造大吟釀酒粕冲洗型面膜（左後，$95），含有酒粕精華據稱有助肌膚保濕。潔面可考慮FANCL去黑頭酵素洗顏潔面粉（右後，$139.2）、熱情價格洗臉用柔軟蒟蒻粉撲（左前，$19），還有美香柑忌廉泡沫生香皂膏系列（右前，由$152.6起），有綠茶、檸檬和蜜柑3款香味，加水後用手打出如忌廉般幼滑的泡沫。（DONKI）（蘇智鑫攝）

禮品專區——雲集零食和生活用品的禮盒裝，推介姆明餅乾罐裝（$114.8）和今治毛巾櫻織布毛巾套裝（$299）。還有鮮貨禮盒，現有乳清豬、壽司和近江牛（$198/100克，圖為$435.6）可供選擇。（DONKI）（蘇智鑫攝）

柑橘鮭魚——刺身中最有驚喜的是近年日本大熱的「柑橘鮭魚」，產自愛媛縣宇和島，魚肉帶柑橘香味，口感清新。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】疫情令全球旅業停擺，最愛到日本食買玩的香港人也被迫「停飛」，同一時間本地主打日本食品的超級市場和專門店數目卻急升。先有UNY在元朗開設逾萬呎新店，百佳旗下12間分店轉為Oishī Su-pa-日系超市概念店，連無印良品剛於德福廣場開幕的新店也增設日本食品區域。當然，芸芸新店中，最矚目的必定是長龍店驚安之殿堂（DON DON DONKI，下稱DONKI）在銅鑼灣名珠城開設佔地4層的分店，格局和設計更貼近日本DONKI，難怪上星期開幕當日吸引長長人龍，一解哈日購物癮！

4層貨品堆尋寶 $5起掃零食

一走到名珠城外，已可見DONKI招牌黃色拱門，立即喚起日本掃貨記憶。佔地4層的DONKI名珠城店，總面積超過2500平方米，是目前唯一24小時營業的香港分店。現時本港DONKI定位為「日本品牌專門店」，新店也不例外，貨品以日本製造及日本設計的商品為主，包括新鮮食品、熟食、零食、雜貨、日用品、美妝護膚品、酒類和玩具等，並有手寫大字海報作推介。名珠城新店以叢林尋寶為主題，現場不停播放洗腦式的DONKI廣東話主題曲和動物叫聲，充滿日本掃貨feel。甫進1樓，便看見一大堆零食、雪糕和甜薯工坊，特別推介薯片專區和充滿集體回憶的角10棒。記者直擊新店時，覺得1樓最像日本DONKI的「壓縮陳列」格局，貨物堆在一起，營造出亂中有序的狀態，穿梭於貨架時甚有尋寶感覺。新店還設有$5起特賣場，零食比例最多，$5可買到波子汽水味口哨糖、愉快動物餅、大嘴鳥朱古力等，實在抵買。

3樓主打鮮貨 必試柑橘鮭魚

3樓以鮮貨為主，包括蔬果、鮮肉和刺身，方便「自煮」人士。蔬果區特設$9專區，有日本番茄、青瓜和香菇等。鮮肉部的最大亮點是設置日本三大和牛「近江牛」專櫃，海鮮區除了有著名的日本海膽和吞拿魚刺身，最驚喜有近年日本大熱的「柑橘鮭魚」。此魚種為愛媛縣宇和島的宇和島銀鮭，當地養殖業以混合了伊予柑成分的魚糧餵魚，令魚肉帶柑橘香，因而得名。此魚腥味輕，肉質柔軟，最常用作刺身食用。

乳清豬、近江牛 獨立包裝送禮

2樓主要推介日本直送急凍食品和熟食，以及新增的禮品區。熟食和另外兩間分店相若，禮品區除了一般零食和生活用品禮盒，還有鮮貨，可選擇乳清豬、壽司和近江牛。

至於4樓則以美妝和生活百貨為主，部分日本產品屬獨家或優先發售。美妝用品推介出名保濕的白鶴酒造大吟釀酒粕冲洗型面膜、美香柑忌廉泡沫生香皂膏系列和momo puri蜜桃保濕乳液啫喱面膜。喜歡動漫的男士也可考慮新世紀福音戰士系列剃鬚刀、動畫《鬼滅之刃》和高達系列的模型。現場還有吉祥物Donpen專區，有齊公仔、毛巾、文具等精品，粉絲不能錯過！

■Info

◆DON DON DONKI 名珠城店

營業時間：24小時

地址：銅鑼灣百德新街22至36號名珠城1至4樓

查詢：2617 7011

文：陳麗斯

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com