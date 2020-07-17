3款靚瓜炮製時令大餐 自煮Q版冬瓜盅 清甜消暑

達人教煮——烹飪教室Cooking Fever的創辦人Celia（左圖）教煮迷你冬瓜盅（右圖），把冬瓜與海鮮、肉類和海味等配料煮成湯水，味道清甜，一消暑氣。（楊柏賢攝）

【明報專訊】疫情再度告急，食肆堂食受限制，近期大家最好還是謝絕飯局，乖乖在家自煮。夏日炎炎，瓜果當造，港人愛以瓜類入饌，清熱消暑。今次請來烹飪教室Cooking Fever的創辦人兼烹飪導師Celia Chan，以冬瓜、青瓜和翠玉瓜等3款夏日最常入饌的瓜類，教大家在家炮製3道清新又開胃的菜式——麻辣拍青瓜、迷你冬瓜盅和香蒜大蝦翠玉瓜甘筍麵，有齊前菜、湯品和主菜，以瓜果清甜，一消悶熱的暑氣。

■今期主角

一餐3瓜 醒胃美味

盛夏合時瓜果中，冬瓜向來甚受中廚歡迎，其中最經典菜式，非清甜的冬瓜盅莫屬。一般人以為冬瓜盅的製作步驟繁複而卻步，烹飪導師Celia今次選用迷你冬瓜，教大家煮一個簡易版迷你冬瓜盅。製作方法十分簡單，冬瓜先挖去籽和瓤隔水蒸，另外將挖出的冬瓜肉、花菇、瑤柱等配料滾湯，再把湯水和配料注入盅內蒸，上湯滲出冬瓜和海味香，清甜可口。假如買不到原個迷你冬瓜，亦可在街市請菜販切去大冬瓜的兩端，每端呈半球形，重約2公斤已足夠。

主菜方面，Celia教煮香蒜大蝦炒麵，不過此麵非以麵粉所做，而是用蔬菜螺旋刨把翠玉瓜和甘筍刨成幼長條的「麵條」，製作口感輕盈的炒麵。最後一道菜式是麻辣手拍青瓜，採用混合意大利黑醋和花椒油的麻辣醬汁醃漬，酸辣惹味，特別醒胃。這個麻辣醬汁也適合搭配木耳、淮山和日本蒟蒻，亦可作拌麵汁，一汁多用。

■Profile

烹飪導師Celia Chan自小跟從母親學習烹飪，擅長家常菜。大學畢業後因任職空姐關係，周遊列國，吸收不少異國飲食文化，擴闊其烹飪光譜，愛在傳統家常菜中融入西方烹調技巧、醬汁和食材等新元素，創作出摩登中菜，最新搞作便有香檸芝麻牛油果醬沾素餃子，靈感源自意大利雲吞，可謂中意合璧。6年前開設烹飪教室Cooking Fever，開班授徒，跟學生分享烹飪樂趣。

網址：www.cookingfever.com.hk

■迷你冬瓜盅

材料（2人分量）：

迷你冬瓜……半個（約2公斤）

冰鮮蝦……8隻

瘦肉……80克

乾冬菇……4隻

瑤柱……2粒

雞湯……250毫升

*冬菇水……約100毫升（約半碗水）

*瑤柱水……約100毫升（約半碗水）

鹽……小量

胡椒粉……小量

瘦肉醃料：

生抽……1茶匙

糖……半茶匙

麻油……半茶匙

粟粉……1茶匙

■材料貼士

‧*浸泡冬菇和瑤柱後的水留用

‧於街市海鮮檔可購買冰鮮蝦

做法：

1. 瘦肉切成細片，拌勻醃料，於室溫醃10分鐘

2. 前一晚分別用半碗清水浸泡冬菇和瑤柱，冬菇水和瑤柱水留用；把浸軟的冬菇切粒，瑤柱撕成絲

3. 冰鮮蝦洗淨去殼，用牙籤從蝦頭算起第二至三節挑起泥腸（圖A）；蝦去腸後，用廚房紙印乾水分

4. 用匙挖出冬瓜籽瓤，挖出冬瓜肉時注意保留約1厘米厚的瓜肉（圖B），不要弄穿底部；瓜肉切粒備用

5. 用刀在冬瓜邊切出鋸齒，把冬瓜放在大碗上，放入蒸爐以100℃蒸20分鐘，或隔水蒸20分鐘取出

6. 另備湯料，將雞湯、冬菇水和瑤柱水煮滾後，加入冬菇粒、瑤柱絲、瘦肉片和冬瓜粒（圖C）。湯滾起後，轉小火加蓋煮20分鐘，加蝦，當蝦煮至完全熟透和轉色，熄火

7. 把湯水和配料倒入冬瓜盅約九成滿（圖D）

8. 把冬瓜盅放入蒸爐，以100℃蒸20分鐘，或隔水蒸20分鐘。最後加鹽和胡椒粉調味即成

■Celia小貼士

‧游水蝦黏殼，難去殼，不建議使用

‧用刀在距離瓜皮約1厘米位置切一圈，用匙沿刀痕挖取冬瓜肉

文：陳麗斯

圖：楊柏賢

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com

■有片睇

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