外賣精選：彩虹配搭有營便當

【明報專訊】很多人討厭吃外賣皆因高鹽高脂，也不環保，但只要識揀，一樣可以吃得有營。提倡健康飲食的The Big Things Bento精心配搭近10款便當，由選材至調味，都根據人體每日所需的營養來設計，多菜少肉，搭配彩虹飲食（從不同顏色蔬果攝取多種維他命），好睇又好味。便當的款式亦多，有中有西，亦加入亞洲元素，好似韓式石燒牛、印度咖喱豆、泰式牛肉、香茅雞等，餐餐食，也不會厭。

食材方面，嚴選可持續發展產品：新西蘭草飼牛肉、挪威海洋養殖三文魚、丹麥無添加激素及無抗生素雞肉和豬肉，就連包裝亦使用生物降解的外賣盒，用後可自然分解，不會加重地球負擔。每份便當可配雜穀飯或椰菜花飯，而招牌「十二野菜便當」更選用日本越光米，可因應個人口味，自由搭配，達至均衡營養。除了堂食和外賣自取，現逢周一至五亦提供外賣送餐服務，涵蓋中環、金鐘、鰂魚涌及荃灣商業區（其他特定送餐區域將不時更新），想知多點可以瀏覽www.thebigthingskitchen.com/tbt-bento網站，詳列每個便當的成分、營養及所提供的熱量，減肥人士也可以無罪惡感地安心享用。

■The Big Things Bento

地址：荃灣白田壩街45號 南豐紗廠（The Mills）2樓204號舖

查詢：6292 1989