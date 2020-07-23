【明報專訊】馬莎的零食，陪伴不少白領OT趕project、通宵開會度橋，今時今日要home office，是否也戒不掉三點三冲杯咖啡歎件茶餅鬆一鬆的習慣呢？不方便上街的日子，原來只要掏出手提電話，用App一樣可以訂齊馬莎名物。這個新推出的流動應用程式，有近2000種產品可供選購：王牌小食、食材、得獎佳釀……應有盡有。喜歡煮西餐的朋友，更加不能錯過，精挑多款肉類、魚類、奶製品和蔬果，當中所有牛肉，無論是西冷還是千層麵內的免治牛肉，全部可追蹤來源農場和批次，食得安心。如自問不是煮得之人，買定懶人急凍速食，也有備無患。焗芝士通粉（$59）、香草蒜蓉包（$29）、兒童pizza（$29，圖）……全部放入焗爐就有得食，加多包橡木煙蘇格蘭三文魚（$99），10分鐘就做好豐富消夜。

除了食物，就連寵物食品、個人護理產品、家居清潔用品都可以一站式訂到，非常方便。全新用戶首次落單，有$100折扣，買滿$1000可以免費送貨，每日下午4時截單，翌日已可收貨。

■Marks & Spencer

M&S Hong Kong流動應用程式可於App Store和Google Play商店免費下載