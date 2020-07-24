【明報專訊】◆材料（2人分量）：

側腹牛扒（skirt steak） 300克

洋葱 1個

甘筍 1條

薑 10克

紅酒 1杯

雞湯 2杯

番茄粒 1罐

杏脯 6粒

薑黃粉 1湯匙

孜然粉 1茶匙

藜麥 1/2杯

水 3/4杯

百里香 少許

杏仁粒 6粒

鹽、黑胡椒 適量

● Gloria小貼士

‧側腹牛扒脂肪較少，慢煮最軟腍

‧牛扒醃料不妨下重手一點

‧牛扒煎得焦香，有助封鎖肉汁

‧杏脯燜煮後更多汁香甜

‧藜麥和水的比例為1:1.5

‧牛扒煮好才切，更多肉汁

◆做法：

1. 側腹牛扒以少許鹽和黑胡椒調味，洋葱和甘筍切粒，薑切片

2. 厚身鑄鐵鍋內加油，中火燒熱，放入側腹牛排，煎至兩面金黃焦香（圖I），每面約2分鐘，盛起

3. 原鍋，轉小火，加入洋葱和薑，炒香後加入甘筍，再加入紅酒和雞湯（圖J），煮滾後，加入番茄粒、杏脯、薑黃粉、孜然粉，煮約20分鐘，加入牛排，轉小火燜約1小時

4. 藜麥稍以水冲洗，水煮滾，加入藜麥和鹽，中火煮10分鐘，蓋好，熄火，燜焗10分鐘

5. 牛扒切件上碟，澆上醬汁，佐以藜麥，綴以百里香和杏仁粒

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