杏脯燴牛肉配藜麥
文章日期：2020年07月24日
【明報專訊】◆材料（2人分量）：
側腹牛扒（skirt steak） 300克
洋葱 1個
甘筍 1條
薑 10克
紅酒 1杯
雞湯 2杯
番茄粒 1罐
杏脯 6粒
薑黃粉 1湯匙
孜然粉 1茶匙
藜麥 1/2杯
水 3/4杯
百里香 少許
杏仁粒 6粒
鹽、黑胡椒 適量
● Gloria小貼士
‧側腹牛扒脂肪較少，慢煮最軟腍
‧牛扒醃料不妨下重手一點
‧牛扒煎得焦香，有助封鎖肉汁
‧杏脯燜煮後更多汁香甜
‧藜麥和水的比例為1:1.5
‧牛扒煮好才切，更多肉汁
◆做法：
1. 側腹牛扒以少許鹽和黑胡椒調味，洋葱和甘筍切粒，薑切片
2. 厚身鑄鐵鍋內加油，中火燒熱，放入側腹牛排，煎至兩面金黃焦香（圖I），每面約2分鐘，盛起
3. 原鍋，轉小火，加入洋葱和薑，炒香後加入甘筍，再加入紅酒和雞湯（圖J），煮滾後，加入番茄粒、杏脯、薑黃粉、孜然粉，煮約20分鐘，加入牛排，轉小火燜約1小時
4. 藜麥稍以水冲洗，水煮滾，加入藜麥和鹽，中火煮10分鐘，蓋好，熄火，燜焗10分鐘
5. 牛扒切件上碟，澆上醬汁，佐以藜麥，綴以百里香和杏仁粒
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