港式菠蘿包
文章日期：2020年07月30日
【明報專訊】工具：
刀、砧板、油掃、保鮮紙
材料：
菠蘿皮：
低筋麵粉……44克
糖……35克
梳打粉……3.5克
豬油……15克
蛋液……6克
牛油……7克
奶粉……2克
麵糰：
高筋麵粉……250克
蛋液……25克
糖……50克
鹽……1.5克
即發酵母……3克
無鹽牛油（室溫）……37克
水……125克
步驟：
1. 提早一晚將所有菠蘿皮材料混合，並用手揉搓至沒有粉粒，放進雪櫃冷藏過夜備用
2. 將高筋麵粉、雞蛋、糖、鹽、即發酵母和水加入乾淨容器，混合成麵糰；搓至起筋後，把牛油包在麵糰中間包實，持續搓揉至表面光滑
3. 在剛才使用的容器上噴油，放入麵糰，蓋上保鮮紙，以35℃發酵30分鐘；完成後將麵糰切開5至6等份（每個約70克），再搓成球體狀，放在烤盤上並蓋上保鮮紙，室溫下靜置10分鐘
4. 麵糰光滑的一面向上，手部形成圈圈狀，用手將麵糰打圈揉搓，以排走當中空氣。當麵糰手感變得硬實後，放上烤盤，以35℃發酵20至30分鐘
5. 從雪櫃取出菠蘿皮，沾點麵粉並放在砧板上，切出適當分量，壓成塊狀
（提示：經雪藏的菠蘿皮焗後更鬆軟）
6. 在發酵完成的麵糰上噴水，放上菠蘿皮，用油掃塗上蛋液，待乾後，再塗上第二層蛋液，放入已預熱180℃的焗爐焗12分鐘即成
（提示：噴水可令菠蘿皮與麵糰黏得更緊）
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