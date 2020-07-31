齋鹵味剪法講究 嚴守3層疊

3層排列——六榕仙館的外賣齋鹵味分3層排列。最底層是硬筋做的硬齋，有齋叉燒、齋豬柳和齋鮑魚；中層擺放有醬汁的軟齋，包括豉油齋、酸甜齋和咖喱齋，好讓醬汁滲入硬齋中；最上層有素雞，以及用腐皮做的素鴨和扎蹄，最後在盒邊放些齋鴨腎，一共有10款齋鹵味。（$32起/盒）（林靄怡攝）

【明報專訊】佐敦區的齋舖雲集，老字號六榕仙館歷史尤為悠久。追本溯源，六榕仙館於1968年由已故粵劇名伶何非凡創立，一直以來吸引不少粵劇名伶和明星到來，當年被視為星級齋舖之一。六榕仙館跟傳統齋舖的設計一樣，玻璃正門旁設有外賣專櫃，擺滿了一盤盤齋鹵味、點心和唐餅。齋鹵味是熱賣菜，任職超過20年的資深員工黃淑芬（芬姐） 指，素食愛好者喜歡這裏的齋鹵味有兩大原因，一是款式豐富，其次是味道忠於傳統。芬姐透露六榕仙館現賣十多款齋鹵味，比一般齋舖豐富。

製作配方由開業至今不變，多年維持原味，對老一輩來說，既是熟悉的味道，也是充滿回憶的味道。硬齋包括齋鮑魚、齋豬柳；軟齋主打咖喱齋、酸甜齋和豉油齋，還有扎蹄等。其中酸甜齋最受歡迎，因為甜酸開胃，每到夏天銷情特別好。酸甜齋特別選用純正米醋所做，酸味溫和，甚受常客喜愛。小鍋煮10多分鐘，大鍋煮半小時，賣完一盤才烹調，確保出品新鮮。芬姐表示燜煮講求技巧和火候，才能做到理想的酸齋味道，「味道酸甜適中，口感煙韌」。

按軟硬醬汁擺盤

不說不知，六榕仙館的齋鹵味擺盤，背後原來藏有一番心思。一客外賣細盒的齋鹵味，共有10款齋，芬姐說並非「求其」剪和隨意擺放，六榕仙館嚴格規定擺放次序和剪法。每款要剪3塊左右，大小相若，然後排3層。最底層是較結實的硬齋，有齋叉燒、齋豬柳和齋鮑魚，後兩者的外觀和味道相似，只是剪法有點分別，豬柳剪成條狀，鮑魚則成塊狀。第2層擺放有醬汁的軟齋，分別是豉油齋、酸甜齋和咖喱齋，醬汁滲入底層，使硬齋更濕潤可口。最上層有素雞、腐皮類的素鴨和扎蹄，在盒邊隨意放呈方形的齋鴨腎便完成。

外賣更「抵食」

要注意，外賣和堂食的細份同售$32，不過堂食只有9款齋，沒有扎蹄，分量也比外賣少一點。問芳姐及為何外賣更「抵食」，她說20多年前入職時已是如此，無法得知原因，或許覺得外賣是回家加餸，特別多送兩件扎蹄吧？買回家的齋鹵味最好即日食用，如翌日吃用，最好放入雪櫃保存，吃時放入微波爐加熱1分鐘即可。

■六榕仙館

地址：佐敦佐敦道38號

查詢：2730 8665