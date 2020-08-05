外賣美酒佳餚 在家wine pairing解鬱悶

美酒佳餚——疫情下，很多朋友已變了廚神，每天在家嘗試炮製新菜式，但煮得多都悶，不如叫一些特色外賣，配襯葡萄酒或雞尾酒，享受一頓wine pairing及cocktail pairing體驗。（courtneyk@iStockphoto）

【明報專訊】疫情來到第三波，在加辣措施下，食肆晚上不准堂食，酒吧及娛樂場所暫停營業，加上不少機構實施在家工作，大家也留在家抗疫。身邊很多朋友已變了廚神，每天在家嘗試炮製新菜式，但煮得多都悶，不如叫一些特色外賣，配襯葡萄酒或雞尾酒，足不出戶享受一頓wine pairing及cocktail pairing體驗。

西班牙fusion菜×手工雞尾酒

美饌不一定配葡萄酒，配手工雞尾酒亦有另一番風味。但不懂調雞尾酒？沒關係，因為可以上網訂手工雞尾酒，直接送到府上。筆者近日試了Laiba瓶裝手工雞尾酒，由2018年Chivas Masters China得獎調酒師Michael Chen設計，共有8款不同味道，全天然成分，只需開瓶倒入杯加冰便可，可口又方便！美食方面，可配搭在7月初開業的Ando精緻fusion菜。餐廳以西班牙美食為基礎，加入日本元素，由阿根廷名廚、前Haku主廚Agustin Ferrando Balbi主理。

由於疫情關係，餐廳推出了At Home by Ando外賣2人套餐共7道菜（$1288/2位)，雖然跟堂食的菜式不一樣，但性價比高，平時堂食每位要$1288起。頭盤中的番茄配布拉塔乳酪（burrata）及小辣椒，十分清新，適合配搭以威士忌、檸檬、果仁及焦糖海鹽等材料組成的雞尾酒Laiba Sour，酸甜醒胃，與輕巧的番茄burrata芝士非常合拍。主菜烤和牛胸排，甘香入味而濃郁，適合配搭以雲呢拿伏特加、冧酒、冷萃咖啡及焦糖海鹽等材料組成的雞尾酒Laiba Cold Brew Martini，其香甜的咖啡、冧酒及可可豆味道，令和牛多了咖啡豆和可可豆的香氣，更具層次。

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

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