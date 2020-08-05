一星晚餐×優雅年份香檳

活潑優雅——剛推出市場的Dom Pérignon 2010年份香檳，帶白桃、柑橘、白花、蜜糖、烤烘、礦物、牛油麵包等味道。活潑優雅而帶果香及酸度的香檳，配米芝蓮美饌，錦上添花。（Dom Pérignon提供）

外賣套餐——來自英國的米芝蓮一星餐廳Roganic Hong Kong，疫情下推出Simon Rogan at Home外賣套餐，$300便可享3道菜式，可說超值。（Roganic Hong Kong提供）

【明報專訊】要襯米芝蓮美饌，當然要選一瓶優雅的年份香檳來wine pairing 。近日筆者跟法國著名香檳莊Dom Pérignon的釀酒師Nick Lane作virtual tasting視像交流，試了剛推出市場的Dom Pérignon 2010年年份香檳。2010年陽光充沛，可跟1996年好年份媲美，你可以從這個年份香檳品嘗到充滿陽光的果香，包括白桃、柑橘、白花、蜜糖、烤烘、礦物、牛油麵包等味道。這活潑優雅而帶果香及酸度的香檳，配上米芝蓮美饌自然錦上添花。

推介米芝蓮一星英國餐廳Roganic Hong Kong，他們在疫情下推出了Simon Rogan at Home外賣套餐，只需$300便有3道菜式，實在超值（平常晚餐$680），現時更每個星期更換菜式。其實疫情期間在其英國本店亦有這外賣套餐，特色是有詳細指示每道菜要如何處理及擺盤，還附有QR code，讓客人觀看廚師親身示範，十分貼心，不愧為米芝蓮餐廳。

3道菜包括紅菜頭煙三文魚、燒豬腩肉配薯醬及洋葱，以及蘋果撻配拖肥醬及黑莓，還有馳名的英式梳打包配牛油。二人在家吃飯，有時很難開幾瓶葡萄酒配襯，這時百搭的香檳絕對大派用場。Dom Pérignon 2010年份香檳層次複雜，配上煙三文魚可提升魚肉的鮮甜，而配搭烤豬腩肉，可減去油膩感，並帶出更多年份香檳的果香，餘韻悠長。