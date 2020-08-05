歐式創意料理×甜美意大利紅酒

【明報專訊】歐式創意料理Amelia亦有外賣自取套餐，老闆兼行政總廚Paulo Airaudo在瑞士、西班牙、英國均有一星米芝蓮餐廳，讓大家可在家吃其優質料理。推介自家製麵包配牛骨髓及牛油（特價$104），牛骨髓烤得非常甘香，建議大家可用叉或湯匙把骨上面的脂肪刮下來，加上牛油連熱烘烘的麵包一起吃，十分「邪惡」又滋味。套餐包括湯品及沙律或飲品。自己在家真的很難做到香烤牛骨髓，這外賣真是物超所值。另一推介有澳洲和牛牛肋肉配烤馬鈴薯（特價$279），以80℃熱力慢煮4小時，使其達到幼滑口感，味道濃郁。這兩道濃郁的牛類菜式，建議配搭意大利Amarone紅酒。Amarone的特色是葡萄採收時間一般比較遲，大多在10月中後才採收，傳統會放在禾稈草上封乾數月，葡萄味道更濃郁，甜度更高，帶提子乾及可可豆味道。推介Masi Costasera Amarone Classico DOCG 2015年紅酒，此酒甜美可人，濃郁而帶焗黑布冧、車厘子、提子乾、甜香料、橡木及可可豆等味道，相當有層次，與同樣味濃的烤牛骨髓及牛肋肉匹配。和牛及牛骨髓的油分令葡萄酒的單寧更滑，並令紅酒釋放更多熟果香，其酸度亦可減去和牛的油膩感。

其實在家抗疫也可以不同的美酒佳餚配搭，為自己帶來新鮮感，趕走鬱悶。Cheers！