菜式一：冰梅水晶牛肉
文章日期：2020年08月07日
【明報專訊】◆材料：
新鮮牛𦟌 1條
薑片 2至3片
幼鹽 1茶匙
砂糖 半茶匙
魚膠粉 少許
話梅 10粒
清水 適量
冰梅汁材料：
話梅 10粒
冰梅醬 400毫升
滾水 200毫升
◆做法：
冰梅汁：
1. 話梅放入碗內，加滾水，放進蒸爐或隔水蒸1小時
2. 取出話梅，話梅水放涼備用
3. 話梅水放涼後加入冰梅醬，攪勻成冰梅汁。冰梅醬和話梅水的比例為2：1
冰梅水晶牛肉：
1. 原條牛𦟌先汆水數分鐘，逼出血水和污垢後，取出。再用流動水洗淨表面污垢雜質
2. 牛𦟌放在長方形模具，加薑片、鹽、砂糖和話梅（圖A），加水，約至七成滿，浸着三分二的牛𦟌便行。放入蒸爐或隔水蒸約3.5小時，取出，薑片和話梅不要。牛𦟌水留起備用
3. 將蒸好的牛𦟌肉用筷子或湯匙壓碎（圖B）
4. 牛𦟌水與魚膠粉混和，加入牛𦟌碎，拌勻，於室溫放涼
5. 已放涼的牛𦟌放進雪櫃冷卻30分鐘左右後取出，切片或切粒盛起，最後淋上冰梅汁享用
● 貼士
．選擇有光澤的牛𦟌
．牛𦟌經蒸煮後體積會縮小一半
．使用長方形模具做冰晶牛肉，外形較工整
．碎肉的大小視乎個人口感，要有嚼勁不要壓得太碎
．選外形飽滿完整的話梅
● 大廚街市筆記
新鮮牛𦟌有光澤 紋理如雪花
這道菜要突顯肉味和着重口感，勤師傅選用牛𦟌入饌，因為肉質較彈牙、富嚼勁和肉味濃郁。購買新鮮牛𦟌時，他教路要富光澤，紋理方面，筋位呈如雪花的形狀（圖4）。
●有片睇，跟黃皓勤師傅學煮冰梅水晶牛肉：bit.ly/2Ps9TH2