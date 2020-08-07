菜式一：冰梅水晶牛肉

有片睇，跟黃皓勤師傅學煮冰梅水晶牛肉。

【明報專訊】◆材料：

新鮮牛𦟌 1條

薑片 2至3片

幼鹽 1茶匙

砂糖 半茶匙

魚膠粉 少許

話梅 10粒

清水 適量

冰梅汁材料：

話梅 10粒

冰梅醬 400毫升

滾水 200毫升

◆做法：

冰梅汁：

1. 話梅放入碗內，加滾水，放進蒸爐或隔水蒸1小時

2. 取出話梅，話梅水放涼備用

3. 話梅水放涼後加入冰梅醬，攪勻成冰梅汁。冰梅醬和話梅水的比例為2：1

冰梅水晶牛肉：

1. 原條牛𦟌先汆水數分鐘，逼出血水和污垢後，取出。再用流動水洗淨表面污垢雜質

2. 牛𦟌放在長方形模具，加薑片、鹽、砂糖和話梅（圖A），加水，約至七成滿，浸着三分二的牛𦟌便行。放入蒸爐或隔水蒸約3.5小時，取出，薑片和話梅不要。牛𦟌水留起備用

3. 將蒸好的牛𦟌肉用筷子或湯匙壓碎（圖B）

4. 牛𦟌水與魚膠粉混和，加入牛𦟌碎，拌勻，於室溫放涼

5. 已放涼的牛𦟌放進雪櫃冷卻30分鐘左右後取出，切片或切粒盛起，最後淋上冰梅汁享用

● 貼士

．選擇有光澤的牛𦟌

．牛𦟌經蒸煮後體積會縮小一半

．使用長方形模具做冰晶牛肉，外形較工整

．碎肉的大小視乎個人口感，要有嚼勁不要壓得太碎

．選外形飽滿完整的話梅

● 大廚街市筆記

新鮮牛𦟌有光澤 紋理如雪花

這道菜要突顯肉味和着重口感，勤師傅選用牛𦟌入饌，因為肉質較彈牙、富嚼勁和肉味濃郁。購買新鮮牛𦟌時，他教路要富光澤，紋理方面，筋位呈如雪花的形狀（圖4）。

●有片睇，跟黃皓勤師傅學煮冰梅水晶牛肉：bit.ly/2Ps9TH2