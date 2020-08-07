菜式二：桂花炒星斑魚絲

【明報專訊】◆材料：

東星斑 1條（約12両）

芽菜（切去頭尾） 50克

雞蛋 3隻

蛋黃 2隻

生油 少許

薑米（即切成幼粒的薑粒） 半茶匙

葱白花 半茶匙

幼鹽 少許

蛋液調味料：

幼鹽 半茶匙

砂糖 半茶匙

生油 少許

胡椒粉 少許

生粉水 1茶匙

魚肉醃料：

幼鹽 少許

砂糖 少許

生粉水 少許

生油 少許

裝飾：

芫荽 少許

雲南火腿絲 少許

◆做法：

1. 新鮮東星斑洗淨刮鱗，起肉。在魚鰓下的魚鰭位置和貼近魚尾的位置各𠝹一刀，然後在魚背切一刀，刀面貼着魚骨片起魚肉（圖C），起出無骨的魚柳。另一邊重複切法，最後起出魚骨、兩片魚柳和魚頭

2. 魚柳去皮切絲。刀切入魚尾的魚皮和魚肉之間（圖D），邊拉扯魚皮，邊把刀推前，切除魚皮

3. 切好魚絲拌勻幼鹽、砂糖、生粉水和生油

4. 雞蛋加蛋黃、鹽、糖、胡椒粉、生粉水和生油打勻，備用

5. 熱鑊下油，油量要蓋過魚絲。油溫燒至約50℃時，下魚絲泡油，泡至魚絲表面轉白色，撈起備用（圖E）。其他油倒起，留下鑊面上的油不用抹去

6. 燒熱鑊，下芽菜，加鹽和少許清水，大火快炒至半熟，倒起水分，撈起備用

7. 熱鑊下油，先下蛋液，用鑊鏟慢慢推開蛋液，煮至呈糊狀，便快炒和切碎成蛋粒，炒至散發蛋香，蛋粒像在鑊面微微跳起；加入魚絲、芽菜回鑊，再放薑米、葱白花，快炒至乾身，盛起。最後加芫荽和雲南火腿絲裝飾

● 大廚街市筆記

魚鱗呈紅色 雙眼要有神

勤師傅分享選擇東星斑時，要選魚鱗富光澤和呈紅色，魚皮沒有損傷，還要留意魚眼是否炯炯有神。一般選擇12至14両的東星斑仔已足夠，且較便宜，一般賣200多元左右。如想經濟實惠，可改用肉質較有彈性的桂花魚。（圖5）

● 貼士

．可請魚檔起魚肉

．按個人選擇是否去魚皮

．魚絲加生油，泡油時不會黏實

．木筷子放進油中，有細氣泡慢慢上升，表示油溫達50℃

．高溫快炒芽菜可去除草青味

●有片睇，跟黃皓勤師傅學煮桂花炒星斑魚絲：bit.ly/31lJwb3