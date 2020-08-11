中式茶包 沏出滿杯堅持

日產15萬茶包——不斷「咔嚓、咔嚓」作響的茶包機，1天可生產15萬個茶包。機內可量秤的裝置，會將相同重量的茶碎，經漏斗裝置送進茶包。圖中輪盤上，可見一個個黏好的茶包名牌，穿上了茶包線，機器最後會以熱壓方式將茶包密封。（蘇智鑫攝）

改裝 茶包機——來自阿根廷的茶包機經廠長改裝後，更方便員工使用。例如機上設有由廠長親自置上的倒後鏡，工人仰頭一瞥，便知機內茶碎是否足夠。機身後方還改裝了吸管，可利用吸風原理將茶碎吸入機內。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】午後一刻，睡魔來襲，臨近打呼的邊緣，連忙往茶水間泡一個茶包，只需十來秒，杯中水，由無色漸變成琥珀色，一抽一放，茶色轉濃，呷幾口，立刻「回魂」。

醒神目的已達，隨手丟掉茶包，懶理濾紙內藏的是什麼。雖則大部分茶包藏的都是零散的茶葉碎屑，比起原片茶葉，好像廉價貨色； 但對扎根香港40年的陸羽茶包而言，這輕如鴻毛的茶碎，是每季經過嚴選，集合兩三家上等茶園產品優點的結晶。兩克重的茶碎，盛載的是超越兩克的意義。

華人泡茶，千百年來無不是將茶葉放入茶具浸泡，再慢慢倒進杯內品嘗。以匆匆泡紅茶茶包的西化方式，來取代傳統的中式泡茶？40多年前是個大膽的想法。「在1970年代是不可思議的！我自己都難以接受。」陸羽茶包創辦人王芝泰說。想不到，在今年陸羽茶包成立的40周年，無論在辦公室、酒店、會所，甚至家中，都可輕易找到中式茶包。

初期不好賣 搞試飲衝人氣

茶包是如何融入港人的生活日常？王芝泰憶述，1970年代的香港，茶包市場以英國品牌銷售的紅茶茶包為主，而他正是品牌剛落戶香港時，新聘請的市場營銷員。「方便、衛生、分量統一，是茶包的賣點。」推廣兩年，紅茶茶包漸為人識，王芝泰遂想到做中式茶包，「紅茶得，中國茶咁多人飲，應該都得」！一股幹勁的他建議開拓中式茶包市場，卻因情况複雜，最終未能成事。當時的王芝泰作為英國合格品茶師，內心陷入掙扎，對東南亞茶包市場瞭如指掌的他，應該跳出來自立門戶，還是安安穩穩打份工？小伙子胸懷大志，最終選擇與同事聯手創辦公司，開拓香港的中式茶包市場。1980年，第一盒陸羽茶包正式面世。

起初，中式茶包不好賣，王芝泰甚至要以顧客身分，到超級市場回購那些無人問津的茶包回公司。「好辛酸，貨在百佳、惠康沒人買，公司人人都要分工，在不同區買剩貨回來。」即使賣紅茶的支線賺錢也不是辦法，於是他們在街上辦起茶包試飲活動，又和餅店合作宣傳「買茶包，送西餅」。經過幾年努力，中式茶包銷售終上軌道。王芝泰的方向沒有錯，在步伐愈加急促的香港，方便快捷的茶包成為都市人生活必需品，是早晚的事。

精挑茶葉濾紙 堅守老廠房

茶包內裝着的，雖然並非大塊完整的茶葉，只是零零散散的茶碎，但要將不同味道和香氣的茶碎，組合成富層次風味的茶包，對茶葉的學問一點也不能少。「我們採購的，和人家不一樣，人家買一批普洱茶碎，一年拿50噸，要茶園做到某個價錢，這樣會拿到較差的茶。但我們在專做靚茶的茶園逐間蒐購，他們將茶碎寄給我們試味，我們就在這間買1噸，那家又買半噸，茶包內混合了不同味道的茶葉，各取所長。」陸羽茶包第二代主理人、王芝泰兒子王廷（Alfred）說。就連茶包的濾紙也不馬虎，「用的是英國和德國的昂貴過濾紙，裝着茶包的信封紙則選自阿根廷，茶包冲來喝的，紙質始終要嚴謹些」，他語重心長地道。

自創業起，王氏堅持在香港製造茶包。即使1990年代不少工廠北望神州，為了茶包的新鮮度和質素，他們選擇留港生產。而位於葵涌的廠房，便從1980年代起營運至今。老廠房電梯門一開，已嗅到裊裊茶香，迎客的是已接替爸爸管理生意的Alfred。10年前，王芝泰因病打算退休，本來在英國設有自家公司的Alfred，遂回流香港接手生意。剛回來陸羽時，他在每個部門待上兩三個月，由跟送貨、銷售、落廠，全面了解公司大小事項。

香港製造 勝在即製即檢查

他傳承了爸爸的執著，每季都會仔細挑選不同茶園的茶葉，「像我們的普洱茶包，用3種茶葉製作，有些甘味重，有些陳味重，要拿個平衡」。茶葉靠內地茶園做了初步清潔和切割後，再運抵葵涌廠房清洗，然後切割為大小統一的茶碎，分門別類後，就會被掉進每次運行數小時至十數小時不等的撈茶機，確保茶碎平均混合，再被送到茶包機包裝。昔日的人手流水式作業，早就被全自動茶包機取代。每部機器，一天可生產15萬個茶包，包辦將茶碎入袋、穿茶包線、黏上茶包名牌等工序，最後即由人手抽檢。Alfred深信，香港製造，就是勝在可即做即檢，確保質素。他正安排將廠房變為無塵工作間，並摩拳擦掌落實各項新點子，陸續變革。「但願除了老婆餅，還有別的手信可代表香港。吃的不一定人人合口味，但冲茶包、喝口茶，是世界各地，大家都通用的語言。」

■Info

陸羽茶包

地址：新界葵涌工業街7-9號 粵南工業大廈4樓

查詢：2489 1639

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com