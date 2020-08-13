星級酒店疫境出招 自取3層架下午茶 榴槤飄香到家

貓山王榴槤布甸：布甸本身用貓山王榴槤蓉及牛奶打成，滑滑溜溜，加上上面的鮮榴槤蓉，一入口，立即體驗到果王的霸氣，而且不會太甜，吃完一點不覺膩。（黃志東攝）

飄香榴槤下午茶：唯港薈的榴槤甜品向來有口碑，大廚今次將首本名物放在這個下午茶tea set上，11款點心中，除了鬆餅和烏龍茶啫喱外，全部用上大馬榴槤製作，榴槤友能不心動嗎？（$438/2位用）（黃志東攝）

【明報專訊】疫情至今超過半年，香港人是時候學習和病毒共存：減少社交接觸的同時，又要維持生活質素，不便上街飲飲食食的日子，靈活的商家，早就想到不少創新的外賣，不止早午晚三餐隨傳隨到，就連下午茶都照顧周到。多間星級酒店最近紛紛推出tea set外賣：放在硬卡紙3層架，又或者包裝成大禮物盒，美輪美奐，泡壺靚茶，就算WFH的朋友，都可以和家人三點三鬆一鬆，為沉悶的抗疫生活加點甜味。

要數城中最火熱的外賣下午茶tea set，非Hotel Icon唯港薈莫屬。唯港薈The Market自助餐的榴槤甜品向來受歡迎，據聞餐廳每月至少用上1.5噸榴槤肉，銷情多好，可想而知。今次馬來西亞華裔大廚何維城（Danny）特意挑出得意之作放在tea set之內，11款點心中，除了鬆餅、原粒榴槤肉及烏龍茶啫喱（用作最後清清味蕾）外，其餘8款都是用榴槤做成的甜點。大廚更透露，每款甜品的榴槤比例佔七成之多，絕對貨真價實。Danny特別用上金榜、D24和貓山王3種榴槤來製作甜品。「金榜核大肉少，平時很少人用，但因為是原種榴槤，沒有經過基因改造，肉質比較清香，味道與忌廉芝士襯到絕。至於D24就以香取勝，但味道不夠濃；貓山王就夠甜夠濃，將兩者配合使用，效果就最理想。」

好像全新創作的抹茶荔枝D24榴槤卷就有段小插曲。「日本人向來不吃榴槤，有次有日本供應商來向我推銷綠茶，我靈機一觸，試試用綠茶，發現很有驚喜，尤其加了荔枝在其中，食完有淡淡的after taste餘香，日本人試過，也因此愛上榴槤。」點心連外形賣相都落足心思，比如花花造型的金榜榴槤芝士蛋糕，就是模仿白色5瓣黃蕊的榴槤花而設計，加上金榜榴槤有獨特香味，配忌廉芝士，口感綿密。

第5代榴槤雪糕 濃香有層次

整個tea set最令人驚艷的，一定是榴槤雪糕。一啖入口，榴槤香味如同炸彈在嘴巴引爆，濃得化不開。Danny還教路：將小量新鮮貓山王肉伴雪糕同吃，鮮榴槤的甘苦令雪糕的味道更立體，是重量級榴槤迷必試配搭。這裏的雪糕不停研發改良，推出9年，眼前的版本已是第5代。由最初只用牛奶、忌廉、榴槤肉打成，到今日加入斑蘭、椰奶、雲呢拿籽等近廿款材料來打雪糕，味道豐富，又無損榴槤的風頭。為了令榴槤味道更強勁，雪糕漿都要早一晚備妥，讓香氣有時間散發出來，賣的時候又再打一次，雪糕才夠濃夠香夠滑。

廚房每日最多供應100份下午茶套餐，不過每逢周末假日，往往供不應求，要至少早兩日在官方網店落單，在指定領取日到大堂櫃枱領取，供應期有限。

■唯港薈

訂購網址：eshop.hotel-icon.com/tc/signature-dessert/

查詢：3400 1360

文：胡慧敏

編輯/ 王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com