精選糕點不黏手 英式奢華格外貼心

【明報專訊】榴槤雖好，但未必人人喜歡，如果偏好英式優雅，那香港四季酒店的外賣tea set一定合心水。行政餅房主廚陳永雄（Ringo）說：「這份外賣基本與平時堂食大同小異，只做了少許修改，方便外帶。比如平時會多用朱古力或慕絲，但香港天氣又濕又熱，怕一拿出門口已經融掉，於是我重新檢視餐單，將慕絲換成鮮果，換掉有朱古力的點心。另外，考慮到客人有機會在戶外食用，芝士蛋糕一類會黏手的甜點就換成芝士撻，吃起來比較方便。」原來箇中經過如此仔細的考量，怪不得一推出就大受歡迎，帶領本地tea set外賣熱潮。

時令莓果為主題 酸甜開胃

細看3層架上的點心，果然精緻又色彩繽紛。原來Ringo師傅覺得夏天的莓最當時得令，於是以此為主題：紅桑子、覆盆子、藍莓、士多啤梨……酸中帶甜，開胃誘人。當中，紅絲絨蛋糕最搶眼，貴氣的赤紅色海綿蛋糕中夾住由mascarpone芝士、忌廉芝士和茅屋芝士混合而成的濃厚忌廉，加上大廚微調了可可粉的用量，吃起來，少了傳統的甘苦味道，口感質地亦更細緻。磅蛋糕是另一款英式3層架必有的甜點，他將焗好的蛋糕用覆盆子糖水浸一浸，再吹乾。蛋糕帶淡淡的莓香，吃起來又不會太乾身，上面鋪滿無花果和紅桑子，用來配英式奶茶，太美妙！

下午茶另一款不可或缺的，就是英式鬆餅，每個餅房基本上都有自己的獨門秘方。Ringo師傅用上AOP認證的牛油及2種麵粉製作：日本麵粉取其綿密溫柔的口感，法國麵粉取其香脆，加起來，就做出外脆內軟的效果。吃時記得塗上厚厚的德文郡clotted cream，以及用南美龍珠果做的果醬，鬆餅口感介乎蛋糕與麵包之間，質地濕潤，有淡淡麵粉香氣。4甜4鹹的配搭，加上4件英式鬆餅，胃口少一點都應該吃不下。想吃，只要預早一日到官網訂購就可以，還有自費速遞服務，足不出戶，都可以享受這種英式奢華。

■香港四季酒店

訂購網址：shopfourseasonshk.com/products/afternoon-tea-set-takeaway

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