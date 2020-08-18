新派口味：「餃」搞新意思 流心好「芝」味

【明報專訊】如要數香港最多餃子店的地區，太子肯定當之無愧。此區聚集了各式各樣的餃子店，競爭激烈。原本在汝州街經營布行，後來接手鄰近舖位賣餃子的豐信餃子店創辦人Danny表示，要在這裏的餃子洪流中生存，創新是必須，但也要做得好食「貼市」，迎合港人口味，才能生存。

雖說傳統北方餃子要粗厚大隻才夠正宗，但不少香港人偏好皮薄餡靚的順滑口感。因此開業之初，Danny就曾走遍九龍、新界的麵粉廠和工場，找一家能為他度身訂做出薄身柔韌的餃子皮，他認為口感相對嫩滑，容易入口，且不會太過飽滯。這裏除了賣傳統的韭菜和白菜鮮肉餡，亦有不少新派口味，如芝士粟米、麻辣白菜、咖喱椰菜及紫菜鮮肉等，每款均由Danny親自研發。「例如芝士粟米，裏面混合了澳洲水牛芝士和英國車打芝士，當中有一定的比例，煮完剛好變流心，芝士味很濃，後生仔最鍾意；咖喱椰菜也用了日式甘辛咖喱和本地咖喱膽調成，味道甜甜哋，怕辣的人都會覺得很易入口。」款式精緻之餘，他亦指一般香港人喜歡食菜，故餡料中，菜的分量會比肉多，清爽又健怡。

所有餃子均可自選煎餃或湯餃，湯底以招牌的椰子海帶鮮雞豬骨濃湯作主打，每天新鮮熬製，沒有添加味精，清淡微甜，恰好能突出餃子的鮮香。另外，考慮到餃子在湯裏浸久了會影響口感，Danny會建議外賣的客人購買生餃子，並免費送上湯底，回家後只需加熱煮熟，即可嘗到餃子最新鮮熱辣的風味。

■Info

豐信餃子店

地址：太子汝州街17號地下A號舖

查詢：2308 1883