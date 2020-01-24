以花入饌 賣相滿分 DIY免焗甜點 啖啖透心涼

【明報專訊】立秋已過，但夏天的暑熱仍未退散，加上連日大雨，侷促翳悶的天氣的確讓人提不起勁，沒什麼胃口。這個時候，來一份清新透心涼的甜點最適合不過。今次咖啡店EverShine創辦人Mabel教大家以花入饌，並用上各款時令水果製作芝士凍餅、洛神花玫瑰野莓果凍，以及海鹽焦糖藍螺旋藻香蕉牛奶3款清新甜品，色彩繽紛的賣相令人未食先興奮，重點是步驟十分簡單，毋須用焗爐。大家不妨試試做，為郁悶焦躁的日子打打氣！

● 烹飪達人

何美寶 （Mabel），擁有15年入廚經驗，曾任東華三院、意大利餐廳及私人會所廚師，先後獲得多個廚藝比賽冠軍，曾出版個人食譜。現為西式咖啡店EverShine及甜品店糖雙工房（Twinsway Kitchen）創辦人，並於各大電視飲食節目和機構擔任烹飪導師，分享煮食心得。

鬧市「花園」 寫意開餐

香港地方細細，卻處處遍佈不少特色Café，而Mabel今年初開設的EverShine，也是中上環區的人氣咖啡店之一。咖啡店主打全日早午餐（brunch），提供多款手冲咖啡、特色花茶和輕食料理，當中最受女士歡迎的乳酪碗（圖），是用各款新鮮水果、食用花及超級食物（superfood）製成，顏色豐富賣相十分IG-able，而且味道清新鮮甜，睇得又食得。另外不得不提的，是餐廳後方隱藏了一個猶如花園般的露天用餐區，寧靜的環境恍如與世隔絕，不少上班族都趁午飯時間在此歎咖啡，看看書，聊聊天，相當寫意。

EverShine

地址：中環卑利街13號地下

查詢：9150 5697

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芒果芝士凍餅

◆工具：

匙羹、5吋蛋糕模（可脫底式）、電動打蛋器、攪拌機、膠刮、火槍或風筒

◆材料（分量：1個）：

餅底：

消化餅碎 50克

無鹽牛油 15克

餡料：

芒果汁（約1個小型芒果） 125克

忌廉芝士 100克

砂糖 25克

芒果（切粒） 半個

魚膠粉 7克

冷水 35克

裝飾：

芒果（切片） 1.5個

食用金箔 少許

● 小貼士

夏天芒果當造，市面上的芒果款式林林總總，只要挑選顏色偏深黃的，味道就更香甜。芒果切片時亦建議切厚片，吃起來會更多汁，更有口感。

芒果汁一般可於烘焙店找到，或用攪拌機將芒果肉打成汁亦可。

◆步驟：

1. 提早將忌廉芝士從雪櫃取出，於室溫下放至軟化備用

2. 用熱水坐融無鹽牛油，混合消化餅碎攪拌至黏結後，一起放入蛋糕模，用匙羹壓平成餅底（圖A），放入雪櫃冷藏備用（提示：避免使用有鹽牛油，否則餅底會帶鹹味。整塊餅底的厚度亦需按壓均勻，以免影響口感）

3. 魚膠粉加入冷水後拌勻，用熱水坐融備用（圖B）（提示：注意不要直接使用熱水開魚膠粉，否則會起粒，影響蛋糕口感）

4. 忌廉芝士混合砂糖，用電動打蛋器拌勻

5. 用攪拌機將芒果打勻成汁，倒入步驟4的混合物，繼續用電動打蛋器拌勻（提示：攪打過程中材料會黏到碗邊，中途宜用膠刮將所有材料撥回中間，再次打勻，確保所有材料徹底拌勻）

6. 倒入已熱融的魚膠液，徹底攪拌成芝士蛋糕漿

7. 從雪櫃取出蛋糕模，倒入半份芝士蛋糕漿，並加入已切粒的芒果肉

8. 倒入剩餘的半份芝士蛋糕漿（圖C）後，將蛋糕模放入雪櫃冷藏最少2小時

9. 蛋糕脫模，用火槍或風筒融化其表面，再放上切片芒果肉和食用金箔裝飾（提示：脫模時可用火槍或風筒將蛋糕模的底部（圖D）及外圍加熱，使蛋糕容易脫離模具，及後用同樣工具將蛋糕表面加熱至微微融化，有助黏實裝飾用的芒果片）

● 有片睇，想學做芒果芝士凍餅？立即去片：bit.ly/3kZnT9z

文： 康詠然

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com