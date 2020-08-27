法包三文治 肉香不膩鑽入灣仔小巷 外賣親民法菜

歐陸風格——Tiff的弟弟Ramon負責餐廳的室內設計，以草綠色搭配木桌營造親民歐陸小餐館風格，書架擺放了Tiff的烹飪書籍，左邊牆上飾有食物畫作，以及其祖母和恩師Pierre Koffmann的相片。（黃志東攝）

澳洲和牛法包三文治——自家製法包夾煎香的澳洲和牛牛肩肉（chuck eye roll），並配搭焦糖洋葱、火箭菜、含芥末的醬汁和巴馬臣芝士，肉味濃郁且不膩。（前，外賣價$162）（黃志東攝）

【明報專訊】灣仔既是商業中心，又有不少住宅，食肆林立，因此在疫情期間，即使在家中和辦公室也不愁沒有好東西吃。最近灣仔機利臣街增添一家新的法式小餐館，由輕食至主菜都有，價錢親民，更特設外賣，大家可以相宜價錢歎到正宗法式美食；而另一家逾40年歷史的老字號粵菜餐廳，在疫情期間亦推出多款撚手小菜外賣，自取外送均可，即使在公司或家裏，一樣可以品嘗其招牌鹽焗雞。

（註：因應疫情影響，本版店舖營業時間及菜單或有變，營業資料以官方公布為準）

灣仔有不少如星街的美食小巷，最近機利臣街便出現一家全新的法式小餐館jean may，主打法式bistro風格。「煮」理人Tiff Lo於劍橋大學畢業後，即加入投資銀行做分析師，工作期間漸漸對烹飪產生濃厚興趣。2009年她不幸患上腦血管瘤，有感要珍惜時光，為追求烹飪夢，毅然棄商學廚，入讀倫敦藍帶國際學院，師承米芝蓮三星大廚Pierre Koffmann，10年來輾轉在超過10間榮獲米芝蓮名銜的餐廳工作學藝。去年由於想照顧年邁的父母，遂回流返港，今年1月開始籌備小店，終於在疫情下的8月開店，並以祖母的名字jean may命名，算是圓了廚師夢。

無固定餐牌 法包、上湯每日即製

Tiff想做的，不是給人高高在上的fine dining法國菜，而是充滿道地小店色彩的bistro風格，以親民價供應法式日常美食，價錢由數十元至二三百元不等。店內沒有固定餐牌，基本有餐前小吃、頭盤、主菜和甜品，實際菜式則每天按食材的新鮮程度來決定。不論是什麼菜式，Tiff對食物質素要求高，其法包、烹調用的上湯均是每日即製。上湯分魚湯和雞湯，魚湯採用每日起肉後剩下的魚骨，加入洋葱、西芹、百里香熬煮1小時而成；雞湯再細分白湯底的清雞湯（white stock）和有色湯底（brown stock），採用大量雞殼，加上洋葱，紅蘿蔔、西芹、香草煮湯，熬煮8至12小時。選料講究，當日拍攝的頭盤有一道香芹大蒜蟶子，Tiff選用蘇格蘭的出品，皆因大隻和味道鮮甜，使用白酒焗至開口，再淋上混合魚湯、香芹、蒜蓉和乾葱等醬汁，入口爽甜。另一道法國常見的煎鴨胸，她則選用法國麝香鴨（female barbary duck），此鴨以肉嫩富肉汁馳名，慢煮後烤焗3至4分鐘，保留柔嫩口感。法國菜擅用內臟做各種頭盤，店內有一道雞肝醬配醃車厘子，軟綿的肝醬與酸甜的車厘子非常搭配，Tiff指日後將增設更多內臟菜式，包括法式肉醬（terrine），老饕不能錯過。

外賣餐單：沙律、三文治、主菜、甜品

因應疫情，Tiff也推出外賣餐單應變。菜式較少，約有5至6款，主要為沙律、三文治、主菜和甜品。飽肚首選澳洲和牛法包三文治，自家製法包夾着煎香的澳洲和牛牛肩肉（chuck eye roll）、焦糖洋葱、火箭菜和巴馬臣芝士等配料，肉味香濃而不膩，夾雜洋葱，甚為開胃。主菜亦有驚喜，拍攝當日是香煎三文魚配時令蔬菜，採用澳洲塔斯馬尼亞三文魚腩，肉質柔軟，煎至半生熟，皮脆肉嫩，魚肉兩旁的豆類和混合魚湯的醬汁，突顯魚鮮味。杏仁撻是法國最經典的甜品之一，亦是許多法國bistro必有的甜品，Tiff做的版本微甜香脆，以杏仁粉搭配杏仁碎製成，同時混合時令生果，現時採用紅莓，Tiff預告秋天會轉用無花果等水果，令人期待。

■jean may

地址：灣仔機利臣街14號地下A號舖

營業及外賣訂單時間：周三、四及日，中午12:00至晚上6:00；周五及六，中午12:00至下午4:00、晚上6:00至9:00

查詢：3590 6033

文：陳麗斯、姚穎彤

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com