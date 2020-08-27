花膠柳生炒骨 外賣不減鑊氣鮮味

【明報專訊】在灣仔有逾40年歷史的生記飯店主打鑊氣小炒及傳統粵菜，招牌菜有鹽焗雞、生炒骨等；因應「禁堂食令」，飯店推出晚市外賣自取小菜8折優惠，有超過20款小菜選擇，讓客人安坐家中也可食到「有鑊氣」的小菜，外賣滿300元更送一盒手工蛋卷。

剁椒蒸魚雲 限量供應

生記行政總廚洪家種表示，考慮到路程關係，外賣菜單內的小菜均經過挑選，不過為了照顧粉絲的口胃，亦保留不少招牌菜，如鹽焗雞、生炒骨及生煎蓮藕餅等。他笑言：「我們覺得炒得幾靚的東西一走（外賣），閂蓋後（質素）已差了10%。」為保持食物質素，只好選擇一些較不受溫度影響的菜式。行政經理崔志華補充，為保持水準，晚市外賣餐牌已抽起海鮮菜式，唯一保留剁椒蒸魚雲，每天亦只限量供應3、4份，最好提早預訂。而部分「即叫即食」的菜式如枸杞浸豬膶、泥鯭粥等，他們均不會提供外賣，「豬膶要即食（堂食），若是外賣，送到去可能會老」，崔志華說。

來生記買外賣，老饕當然不想吃普通菜式，洪師傅特別推介鮮菌韭黃炒花膠柳。坊間一般以燜煮方式烹調花膠，醬汁較濃郁，而清炒花膠則較清淡，配上韭黃獨特香氣，提升花膠的鮮味。坊間有提供炒花膠的餐廳不多，洪師傅也說是「過把癮」，他特意請供應商找來西環一家海味舖，供應質素及價格合理的花膠，烹煮時先用上湯汆水，讓花膠吸收上湯，清炒後仍能看到一條條約一隻手指粗的花膠條。他亦放棄以「走油」方式處理鮮菌，而是輕輕汆水後再以上湯燴煮，令野菌口感更滑，較清怡輕爽。

至於另一個招牌菜菠蘿生炒骨，除了用上老闆娘秘製糖醋汁，洪師傅亦要求廚師製作時，粉漿要完全包裹排骨，此舉是令生炒骨即使在運送途中轉凍仍可維持挺身，不失外脆內軟的口感。不過他表示，即使外賣回到家要翻熱，亦不建議翻炒，只需用微波爐翻熱20至30秒即可。

飯店從前不做午巿外賣，但因應疫情推出58元的「懷舊午市飯盒」，每星期提供7款不同飯麵選擇，隨餐更奉送老火湯、涼茶或豆漿。雖是飯盒，但餸菜絕不馬虎，以肉餅為例，目測至少有1厘米厚，的確真材實料。

除了外賣自取，他們現時亦有為企業客戶提供飯盒訂購服務，供應的菜式以少鹽少糖少油、多菜為原則，亦有各款靚湯及飲品。

■生記飯店

地址：灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈1至2樓

查詢：2575 2239；5111 0276（WhatsApp）

註：午市外賣自取9折，晚市外賣自取8折。買滿$300免費外送灣仔區；滿$500免費外送大坑、銅鑼灣及金鐘等地區；滿$1000免費外送九龍區。外賣自取優惠不適用於外送服務