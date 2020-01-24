Quicknote：$238歎米芝蓮三星套餐

【明報專訊】疫情之下，沒有人能獨善其身，即使米芝蓮餐廳也不例外。獲米芝蓮三星的唐閣，最近推出2款外賣自取午後套餐——錦繡套餐（8折自取價$238）及午後尊尚套餐（8折自取價$294），菜式包括釀焗鮮蟹蓋、王牌潮蓮脆燒鵝、西芹雲耳炒帶子、點心拼盤、蛋白杏仁茶等。單是一個焗蟹蓋，平日在唐閣堂食已要$210，因此這兩款套餐的確超值。不過要留意，午後套餐只於每日下午2:00至4:00供應。

若想在午餐時間歎三星美食，唐閣亦推出午市套餐自取外賣8折優惠，折後$320。餐單隔日更換，包括點心拼盤、精選老火湯、招牌前菜蜜汁餞叉燒、飄香荷葉飯、和牛粒炒飯、旭日鮮蝦球、精美甜點等。8折自取外賣優惠適用單點、套餐及兩款午後套餐。

■唐閣

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店1、2樓

查詢：2132 7898

外賣菜單：bit.ly/3aHCLVx

訂購電郵：tlhkg.fbservicecentre@langhamhotels.com

WhatsApp訂購熱線：9189 1196

註：午市套餐供應時間為每日上午11:00至下午2:00；午後套餐供應時間為每日下午2:00至4:00

整理：劉詩言