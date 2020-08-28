寶島苦瓜吃法多 快炒榨汁各有風味

白玉苦瓜炒小魚乾——苦瓜爽脆帶水分，而且吸滿了小魚乾的鹹香，令不喜苦瓜的人也可吃不停。（$68，堂食和外賣皆提供）（林靄怡攝）

【明報專訊】台式料理餐廳「吃什麼」，每年夏天都推出以當地瓜類入饌的菜式。店主Grace表示，台港兩地客人在蔬果食材的喜好上大為不同：「香港客人比較偏好葉菜類，例如菜心、芥蘭等，台灣菜中用上的瓜類食材比較多樣，像是絲瓜、水瓜、南瓜、青瓜和葫蘆瓜等都會用上，食法也變化多。香港比較流行的翠玉瓜、節瓜和冬瓜，我們卻很少用在菜式上，雖然冬瓜茶是一年四季大家都喜歡的飲品，但類似瓜粒湯飯或者冬瓜盅的食法則很少見。」

白玉苦瓜水分高 質地鬆軟

採訪當天，店家示範的白玉苦瓜炒小魚乾、絲瓜蛤蜊和飲品白玉苦瓜檸檬，都是十分家常的台灣菜。白玉苦瓜和絲瓜正是夏季當造，「白玉苦瓜和香港常見的深綠色苦瓜、沖繩苦瓜和雷公鑿等品種，有着不同性格，白玉苦瓜水分含量較高，質地較鬆軟，味道也不及後三者般苦，是初次接觸苦瓜的好選擇，選購時留意瓜表面的顆粒要夠大顆和鮮明。台灣流行的絲瓜品種則是澎湖絲瓜，外形比較瘦削和細長，棱角分明，質地爽脆挺身，相對耐煮，而且特別鮮甜」。

白玉苦瓜和澎湖絲瓜現時在全台各地皆有出產，基本上也沒有要指定買哪個產區。說來有趣，白玉苦瓜在夏天成熟期是隨着氣溫上升從台灣南端不斷向北移，和櫻花類似有着「苦瓜最前線」：「例如屏東的收成完了就要買台南的，餘此類推，但是整體來說各地質素差異不大。」近年白玉苦瓜在香港也流行起來，街市或超市都可以買到，台灣進口或者本地農莊的出品分別不大，澎湖絲瓜在港則不常見。

絲瓜蛤蜊 鮮甜可口

白玉苦瓜在夏天的台灣隨處可見，小炒、煮湯、涼拌以至做果汁等等食法千變萬化。白玉苦瓜炒小魚乾是餐廳夏天餐牌的常客，搭配台灣出產的魩仔魚乾，加入五花豬肉用醬油和豆豉快炒而成，十分冶味。至於白玉苦瓜汁配上蜂蜜、菠蘿和檸檬則是各茶飲店不可或缺的夏天飲品。絲瓜蛤蜊是台灣家庭常常做的菜式，可以按照口味，做出湯汁較多的版本，湯中飽含海產的鮮甜味，十分可口。

■吃什麼

地址：中環雲咸街75至77號嘉兆商業大廈地下A號舖

查詢：2810 9278

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