忙裏品茶忘憂 清幽「月光白」 解WFH倦意

在家工作必備好茶：忙中偷閒——人們在家工作，若偶爾能忙中偷閒，喝兩杯熱茶，當下煩惱頓時一掃而空。（蘇智鑫攝）

在家工作必備好茶：正山小種——正山小種被譽為「紅茶始祖」，茶葉經松木熏製而成，因此具濃烈的松煙香氣；同時茶性亦相對溫和。（蘇智鑫攝）

在家工作必備好茶：月光白——月光白為白茶的一種，原產於雲南一帶，茶湯呈淡黃色。因蘊含豐富氨基酸，據稱具美容功效，素來深受女性顧客歡迎，同時亦能提神醒腦。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】平日在辦公室衝鋒陷陣，實在少有閒情逸致冲一杯靚茶慢慢歎。不過因為疫情關係，不少人被迫留家工作，此時此刻正是一個最佳機會，讓你在繁忙工作中偷一點閒，短暫離開那凌亂不堪的工作桌，不消5分鐘，眼前一抹月光白、配上熱而不燙的開水，已化成晶瑩淡黃的茶湯，陣陣幽香撲鼻而來，沁人心脾。喝了兩杯，倦意盡消。

記者首次造訪瑜茶舍（yú teahouse）位於火炭工廈的工作室，首先映入眼簾的是各式各樣的茶具，琳琅滿目；至於以木為主調的組櫃和家具，予人樸素簡潔感覺，原來大部分都由店主容德如（Catherine）親手砌成。

「品茶對我來說是一門藝術，從欣賞茶湯的顏色和香氣、以至茶具和四周環境，這些都有它的學問。」

品茶步驟：觀色、聞香、淺嘗

甫坐下，Catherine便按照記者平日鍾情的茶種、品味，冲泡出一壺蜜蘭單叢。接過茶杯，先觀察茶湯顏色，跟茶種是否相符；然後拿到鼻前繞個幾圈，享受其清幽獨特的香氣；最後淺嘗一口，待茶的馥郁慢慢在嘴裏揮發。「你平日有否喝開茶，很容易便分辨得出，有些人將茶杯拿到手上，一口氣便咕嚕咕嚕喝掉整杯。」Catherine認真解說每個品茶步驟，頭頭是道。

跟茶結緣，要由她15歲開始談起。當時她隨經營普洱生意的媽媽，到雲南麗江茶山參觀。年少的她，已對當地浩瀚壯麗的景色、少數民族簡樸的生活，還有他們對茶的熱愛，留下深刻印象。後來她從英國大學畢業後回港，從事設計工作，但有感難以為生，機緣巧合下，便跟媽媽合作，開始發展自家茶葉品牌生意。由最初只經營網店、參加展銷會，到後來創立火炭工作室，還有位於尖沙嘴誠品書店的實體店，轉眼間已是第7個年頭。

Catherine說，透過經營茶舍，最希望改變現今人們對品茶的刻板印象。「可能早10至20年，喝茶給人印象仍然『很老套』，但我感覺近年開始come back（再次掀起潮流）。人們說喝酒壯膽，喝茶則激發你的創作思想，其實也很適合現代生活。以時下年輕人為例，他們都在追求一種具藝術氣質、質素的生活。」她如是說。

聖賢有云：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」這話何嘗不是她的寫照？由了解至漸漸愛上，繼而樂在其中。

選茶3大因素：季節、體質、口味

一場疫症，大大喚起社會大眾對健康的關注。有說喝茶能養生保健，近年新式茶舍亦隨之應運而生。然而單是中國茶，已分成6種類別：紅茶、綠茶、白茶、黑茶、黃茶和青茶，林林總總的茶葉令人目不暇給，很難挑出心頭好。

Catherine建議選茶時可考慮3個因素：其一為季節，春夏秋冬喝的茶各有不同。她舉例，大地回春，喝花茶能讓人心情舒暢；至於夏天則可以喝點白茶，消暑解渴。

其次是體質，像綠茶、白茶等發酵度低的茶種，屬性相對寒涼，人們飲用前便要多加留意。「很多人或者會有個誤解，以為綠茶湯色較淺，喝多兩杯亦不怕難以入眠，但其實它咖啡因含量很高，能發揮提神作用，因此適合一邊工作一邊喝。」

那最後一樣呢？Catherine微笑道，當然是個人口味。再好的茶，若然你不喜歡，怎樣也勉強不了。

大眾鍾愛咖啡香氣，文青咖啡廳大行其道，她卻偏愛茗茶。「我也會喝咖啡，但每天最多只能喝到一兩杯。但茶在不同時間你都能喝，而且不一定獨自飲。我們常說『以茶會友』，我試過當茶藝師的時候，兩個本來互不相識的顧客，喝完茶當了朋友，還交換聯絡方法，茶就是有這種把人連結起來的作用。」

正如店名「瑜茶舍」，既將茶葉喻為美玉；同時「瑜」又跟「癒」字發音相近，指喝茶能療傷治癒。偶然放下煩囂，靜享茶香，實為一大樂事。

■瑜茶舍

地址：尖沙嘴梳士巴利道3號星光行 誠品生活2樓L230 號舖

查詢：3419 1089

網址：www.yuteahouse.com

文：嚴智暘

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com