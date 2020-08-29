資深茶師教路：綠茶第一泡勿浪費

冲泡龍井示範：倒出茶湯——將泡好的茶湯倒入用作分茶的「公道杯」，切記倒出所有茶湯，否則茶葉浸得太久，或會釋出苦澀味。（黃志東攝）

提神之選——棟哥說，人們平日工作繁忙，當然想喝杯提神的飲品，此時冲泡一壺香味較濃的中國茶，例如龍井、香片便適合不過。（黃志東攝）

【明報專訊】要數香港歷史最悠久的茶莊，英記必榜上有名。老店由陳朝英於100多年前的清光緒年間創立，當時他在廣州十八甫開設第一間店，至今已傳到第四代。入行逾40年的資深茶師及高級店長梁家棟（棟哥），對各式各樣的茶款瞭如指掌。訪問當天，經驗豐富的他，親身示範冲泡出一壺龍井茶。看他手勢駕輕就熟，動作乾脆利落。

龍井茶葉嫩 不宜洗茶

廣東人上茶樓飲茶，習慣先洗茶葉，但棟哥指出，並非每種茶都需要這樣做。以龍井為例，因茶葉較嫩，洗茶過程反而冲淡茶香；再者，綠茶的第一泡茶營養亦最豐富，若然洗茶，營養便會白白流失。冲好的茶要馬上喝，否則茶涼了，溫度下降，便喝不出茶的真味。端起一杯剛冲好的龍井，淡淡芬香撲鼻，喝下去還嘗到一陣回甘。

記者問，若然人們希望一邊在家工作，一邊品嘗好茶有何推介？棟哥說，普洱適合飯後喝，因為比較溫和，能夠去除油膩，具消滯功用。至於想提神醒腦，他則建議喝些香味較為濃烈的茶：「人們在寫字樓工作，做到渾渾噩噩，最好喝點清香而怡神的茶，例如剛才提到龍井、香片，甚至清香中帶點回甘的鐵觀音，都是很好的選擇。」

由於茶葉吸味、吸濕，而且對陽光非常敏感，棟哥說，最好將茶葉藏在密封錫罐，儲存於乾爽地方，以免茶葉受潮變壞。若然保存得宜，茶葉可存放一年。

鑑於疫情，人們或不能親身前往門市試茶，茶莊亦有在網購平台設立訂購渠道，讓顧客安坐家中，亦能購買到心儀茶葉。

■英記茶莊

地址：中環皇后大道中151號

查詢：2544 3811

訂購網址：bit.ly/3jmKHOO