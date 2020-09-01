新加坡菜美味靈魂——6款湯底

李派海南雞飯——用上金鳳米煮成的油飯，配上傳統冬瓜湯，正好消暑又去膩，而雞肉浸得夠嫩滑，香料味中亦保有雞味。（$88）（林若勤攝）

馬來街頭椰子雪糕——店中也有馬來西亞菜選擇，甜品中的椰子雪糕便是，用上新鮮椰青、粟米及鮮椰漿等，充滿東南亞風味。（$62）（林若勤攝）

【明報專訊】另一間受疫情影響導致顧問總廚未能來港監督的新餐廳，是上環的新加坡餐廳LeeLaksa，室內環境以綠白兩色配襯藤背椅子，帶出椰林樹影的感覺，雖非以名廚掛帥，但就將新加坡必吃的喇沙、海南雞、蝦麵等帶來香港。

餐廳名字取自新加坡大姓李，簡單以LeeLaksa為名，亦告訴你這裏的口味以新加坡味道為主，即使是肉骨茶也是主打新加坡的白胡椒風味。老闆本是經營茶葉生意，以往不時到新加坡工作，愛上當地的好滋味，遂在新加坡找來顧問大廚來港設店。

菜單很大路，咖央多士、海南雞、喇沙、蝦麵、咖喱麵及肉骨茶等都可以找到，據駐店的東南亞廚師所言，要做出好味道，最重要是熬好湯底，店內最少以6款湯底做出不同菜式，包括蝦湯、咖喱湯、清湯、冬瓜湯、喇沙湯及肉骨茶等，每款湯至少要熬5、6小時，因此每晚收工及開店前都有大量準備工夫。除了喇沙蝦麵等頗受街坊歡迎外，這裏的海南雞日賣60至70隻，所用的三黃雞除較有雞味外，肥得來亦軟嫩，比起新加坡傳統用的雞種要肥潤多油，香港人對此雞更受落。筆者特別愛這裏可選海南雞飯與肉骨茶雙拼，解決了心多多的一人獨吃需要，連配肉骨茶的油炸鬼也是自家製，誠意十足。

■LeeLaksa

地址：上環皇后大道中302號地下

查詢：2265 8999