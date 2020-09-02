沉醉香格里拉的葡萄酒香

複雜優雅——早前跟敖雲法國籍總釀酒師及莊園主管Maxence Dulou會面，他分享了喜馬拉雅山脈氣候與法國波爾多氣候的分別。跟以往的年份酒不一樣，2016年份酒首次加入了4% Syrah和2% Petit Verdot葡萄，為佳釀增添複雜和優雅特質。（黃詩詩攝/品牌提供）

高海拔葡萄園——雲南香格里拉的「敖雲」 葡萄酒，是出自法國著名酒商Moët Hennessy在中國投資的葡萄園。此葡萄園位於海拔2200至2600米，屬於全球最高的葡萄園之一。（品牌提供）

【明報專訊】中國葡萄酒業近年發展迅速，在2018年的生產量已是全球第9位，而發展的葡萄園範圍是全球第二大，僅次於西班牙。如果你喜歡細閱餐廳酒牌的話，不難發現大多已有中國高質葡萄酒的選擇，可想而知它的受歡迎程度。

高海拔獨特風土韻味

中國葡萄酒跟其他國家一樣，有大眾化的選擇，也有高質的選擇，而釀造高質葡萄酒的地區主要有山東、山西、寧夏、河北、新疆、雲南等。近年亦有不少國際著名的葡萄酒莊或酒商進軍中國開設酒莊，釀造葡萄酒。

談到中國葡萄酒，很多朋友都有喝過來自山東或寧夏的葡萄酒，都十分有水準。但對我來說，印象最深刻及最具代表的中國葡萄酒之一，是來自雲南香格里拉的「敖雲」。這是法國著名酒商Moët Hennessy在中國投資的首個位於香格里拉高海拔的葡萄園。此葡萄園位處海拔2200至2600米，屬全球最高葡萄園之一。葡萄以有機種植為主，全人手精心釀造。在這高海拔地方呼吸已有難度，還要人力勞動去採收葡萄，究竟是如何做到？一般人是難以做到，因此酒莊聘請了當地的藏族人負責採收，因為他們早已適應當地環境，減少出現高山症的風險。早前跟法國籍總釀酒師及莊園主管Maxence Dulou會面，他指喜馬拉雅山脈氣候與法國波爾多的氣侯有點類似，但波爾多的氣候較涼；不過兩者亦有很多地方不相似，例如海拔不一樣、土壤不一樣、在香格里拉的單寧比較成熟，因為陽光比較充沛。

2016年份酒層次複雜 單寧幼滑

問到Maxence在香格里拉開發葡萄園有什麼挑戰？他說因為土壤不一樣，香格里拉之前亦沒有太多葡萄種植的經驗，因此要花更長時間跟藏族人溝通，以及了解不同風土（terroir）跟哪款葡萄能發揮最佳效果。

隨着經驗累積，他帶領敖雲團隊採用了全新風土分類法釀造2016年份酒，將4個村莊佔地28公頃的314地塊分割成900個子區域，並獨立管理和收割每一塊土地，令佳釀更能展示它的獨特風土。

在香格里拉和波爾多釀酒有何分別？Maxence說除了風土不一樣，由於敖雲的葡萄園位於2200至2600米的高海拔地區，會因氧氣含量比平均低25％而影響品酒時的味覺，所以品酒師團隊會去海拔低的地方試酒、分析及調配，而2016年的佳釀更加搬到香港舉行，十分特別。Maxence指在高海拔地方試酒，有如在飛機上品酒，因為海拔愈高愈會減低味蕾觸覺。

品牌自2013年首次推出葡萄酒至今不斷進化，希望釀造極具特色的高質葡萄酒。2013至2015年均以不同比例的Cabernet Sauvignon及Cabernet Franc混合而成，而今年推出的2016年跟過去的年份酒不一樣，首次加入Syrah和Petit Verdot葡萄。Syrah為佳釀增添了柔軟度和持久的餘韻，而Petit Verdot則為味道增加深度。

2016年份酒以74% Cabernet Sauvignon、20% Cabernet Franc、4% Syrah 及2% Petit Verdot釀造，層次複雜，味道帶黑莓、紅莓、甘草、草本、葉香及雪茄等，酸度高而餘韻悠長，單寧幼滑。釀酒師認為可陳放約30年。每瓶售價約$2500至$2600。

山東梯田釀造精品

喜歡葡萄酒的朋友，一定認識法國波爾多一級莊Château Lafite Rothschild，它亦在山東擴展版圖，開發在中國的第一間酒莊「瓏岱」。

瓏岱酒莊的葡萄園始建於2011年，位於丘山山腳花崗岩質土壤的梯田之上。全人工採摘，360級梯田各有風土差異及獨特之處，令葡萄的生長帶來不一樣的變化。經過近10年時間了解當地的風土特色，酒莊終於在去年推出第一個年份的瓏岱2017年紅酒。酒莊現時開發了25公頃的葡萄園（共擁有30公頃），產量不大。2017年份的葡萄酒只有2500箱，與波爾多的Château Lafite Rothschild年均約生產1.6萬箱比較，實屬精品。酒莊預計5年內出產可增至約4000箱。

首款年份葡萄酒由50% Cabernet Sauvignon、25% Marselan及25% Cabernet Franc葡萄混合釀造，均採自丘山河谷下的梯田。香氣四溢，味道帶黑莓、藍莓、紫花、甜香料、橡木及礦物等味道，優雅而單寧幼細，餘韻悠長。每瓶售價約2400人民幣。

有興趣了解中國高端葡萄酒的你，可以考慮試試這兩款由國際著名酒莊在中國釀造的佳釀。

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

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