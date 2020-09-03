La Liste最佳廚師落戶中環 名廚跨國餐桌 用菜式寫日記

without Lola：Lola是大廚已故的西班牙祖母，從前經常煮這款燴飯，Agustin以這道菜向祖母致敬。燴飯以雞湯、蜆湯及鮑魚湯煮成，加入慢煮8小時的日本鮑魚及西班牙辣肉腸提鮮，帶點點辛香，又吃到海鮮的鮮味。（黃志東攝）

half world：帶鱗的金目鯛腩以滾油燙過，外皮立時變得香脆，魚肉仍然鮮嫩，魚件下鋪住以紅味噌煮至焦糖化的茄子粒，伴以柚子、清酒奶油醬，入口creamy，魚肉滑溜好吃。（黃志東攝）

all different：擺盤美得似幅畫，用上南法特產菠蘿番茄做主角，配合黃色車厘茄、燈籠果、日本豆腐、burrata芝士、芒果，加上意大利青瓜花、柚子醋做出一道清爽前菜，用海鹽和初榨橄欖油提升清新氣息。吃時要淋上用菠蘿番茄和蜆肉熬成的醬汁，最適合夏天。另加$280可升級加入Kristal魚子醬，更加矜貴。（黃志東攝）

departure：用5隻蜂巢狀的小碟盛載，有別於傳統日式刺身，大廚為每款海鮮配製了醬汁：魷魚帶辛辣米麴香、赤蝦淋上西班牙紅蝦提煉的海老油、比目魚以大蒜點綴、鯛魚片帶陣陣清香薑氣、赤身有芥末辣勁，比平時光蘸日本醬油，有特色得多！（黃志東攝）

garden's laugh：用上A5熊本和牛背，以炭火烤香，掃上牛肉汁和柑橘醬油，伴以粟米蓉、烤辣椒、冬菇及白昆布絲，以多款蔬菜烘托出和牛的肉香，亦中和了油膩感。（黃志東攝）

【明報專訊】香港人愛吃、懂吃，亦捨得花錢吃，即使疫情未止，依然吸引全球大廚來港開店；加上物流發達，優秀食材唾手可得，再偏門的菜系一樣吃得到，自然成為世界級廚師的競技場。

話口未完，中環又多兩員猛將：2019年獲La Liste授予全球最佳廚師的Agustin Balbi，創立首家個人品牌餐廳，以日式食材結合多國料理，以菜式向客人說故事；至於首爾米芝蓮2星食府Mingles的大廚姜珉求，亦將傳統韓食帶到中半山，將平民家常菜、寺廟素食以至王室佳餚，融入8道菜的嘗味菜單中。高手過招，你會點揀？

居日6年 任職多間米芝蓮餐廳

預訂fine dining餐廳，通常最先關心菜系。法國菜、西班牙菜還是意大利菜？但這一套在Ando不管用，因為連大廚Agustin自己也界定不了是哪一菜系。Agustin是西班牙、意大利混血兒，隨家人移居到阿根廷，自小跟隨祖母入廚，浸淫於歐洲和拉丁美洲的文化中。廚藝學院畢業後，先後在布宜諾斯艾利斯及新奧爾良的頂級餐廳工作。「我喜歡海鮮，世界上兩個國家的海鮮最捧，一是西班牙，另一個是日本。當時，身邊的大廚朋友紛紛去西班牙深造，我性格反叛，人棄我取，就決定到日本發展。」大個子Agustin笑笑口，回顧自己年輕時的選擇。

他在東京多間米芝蓮餐廳工作，包括3星店龍吟、2星的Zurriola，用了6年學好日文，見識日本人對烹飪的嚴格要求，亦愛上了當地各式優秀食材。2016年應3星日本料理柏屋店主松尾英明邀請，來港坐鎮現代日本餐廳HAKU；再磨刀3年多後，Agustin覺得是時候建立自己的品牌，就另起爐灶創辦Ando。

祖母燴飯 升級版本

正因為Agustin背景如此獨特，Ando的菜式注定也是複雜的。餐廳暫時只得4款嘗味餐單，午餐5道菜最便宜$588，想試多幾款，可以考慮$1688的9道菜晚餐。每道菜的名字都很特別：without Lola、like at home、a second of love……單看名字，一頭霧水，原來每道菜都是Agustin的一段故事。好似without Lola，原來就是祖母Lola經常煮的家鄉燴飯，Agustin以此為藍本，升級用上雞、蜆和鮑魚高湯煮成，再以鮮鮑魚慢火熬煮，令鮮味完全落入燴飯的湯汁，飯粒中加入西班牙辣肉腸碎，更添咬口；a second of love則是一道自創甜品，以豆腐布甸為基礎，鋪上香甜油桃粒、鹹梅沙冰及加入小量威士忌，鹹中帶甜，味道複雜。話說Agustin的媽媽和祖母不時有摩擦，唯獨祖母製作這道甜品時，兩人的緊張關係才有片刻安寧。聽住Agustin娓娓道來一段段小故事，食物的味道頓時立體起來，愈食愈有趣。

活用日本靚食材 海鮮出色

在Ando吃的雖是西式fine dining，但由裝修到杯碟、食材，都帶濃濃的日本味道。Agustin旅日工作6年，還娶了日籍太太，日本文化已經植根心中。餐廳有八成食材來自日本，尤其是海鮮：鰶魚、海膽、金目鯛，不時不食。其中一道菜departure，是以5款刺身紀念自己隻身赴日學習烹調海鮮的經歷，大廚很用心地為每款刺身配上獨特醬汁，比平時光蘸醬油和芥末，更能突出鮮味。

而另一道garden's laugh，就用A5熊本牛炭烤而成。「阿根廷人愛牛，小時候經常在後花園烤肉，只要一聞到炭香，我就想起家鄉。現在用上品質更好的熊本牛，油香更豐富。」果然，一啖咬下去滿嘴油香，更美妙是伴碟的烤冬菇上放滿脆口的白昆布絲，令口感更有層次。西日的和諧結合，Agustin做到了。

■Ando

地址：中環威靈頓街52號 Somptueux Central 1樓

價錢：午餐：$588/5道菜、$888/6道菜；

晚餐：$1288/8道菜、$1688/9道菜，另設加一

查詢：2380 9007

文：胡慧敏

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com