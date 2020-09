La Liste最佳廚師落戶中環 名廚跨國餐桌 用菜式寫日記

we both love it:樣子似足日式和菓子,薄薄的白豆沙皮蓋住芝麻雪糕、柚子焦糖餡,底層有燒酒果凍、圓脆米、橙肉,層次豐富。(黃志東攝)

【明報專訊】香港人愛吃、懂吃,亦捨得花錢吃,即使疫情未止,依然吸引全球大廚來港開店;加上物流發達,優秀食材唾手可得,再偏門的菜系一樣吃得到,自然成為世界級廚師的競技場。

話口未完,中環又多兩員猛將:2019年獲La Liste授予全球最佳廚師的Agustin Balbi,創立首家個人品牌餐廳,以日式食材結合多國料理,以菜式向客人說故事;至於首爾米芝蓮2星食府Mingles的大廚姜珉求,亦將傳統韓食帶到中半山,將平民家常菜、寺廟素食以至王室佳餚,融入8道菜的嘗味菜單中。高手過招,你會點揀?

居日6年 任職多間米芝蓮餐廳

預訂fine dining餐廳,通常最先關心菜系。法國菜、西班牙菜還是意大利菜?但這一套在Ando不管用,因為連大廚Agustin自己也界定不了是哪一菜系。Agustin是西班牙、意大利混血兒,隨家人移居到阿根廷,自小跟隨祖母入廚,浸淫於歐洲和拉丁美洲的文化中。廚藝學院畢業後,先後在布宜諾斯艾利斯及新奧爾良的頂級餐廳工作。「我喜歡海鮮,世界上兩個國家的海鮮最捧,一是西班牙,另一個是日本。當時,身邊的大廚朋友紛紛去西班牙深造,我性格反叛,人棄我取,就決定到日本發展。」大個子Agustin笑笑口,回顧自己年輕時的選擇。

他在東京多間米芝蓮餐廳工作,包括3星店龍吟、2星的Zurriola,用了6年學好日文,見識日本人對烹飪的嚴格要求,亦愛上了當地各式優秀食材。2016年應3星日本料理柏屋店主松尾英明邀請,來港坐鎮現代日本餐廳HAKU;再磨刀3年多後,Agustin覺得是時候建立自己的品牌,就另起爐灶創辦Ando。

祖母燴飯 升級版本

正因為Agustin背景如此獨特,Ando的菜式注定也是複雜的。餐廳暫時只得4款嘗味餐單,午餐5道菜最便宜$588,想試多幾款,可以考慮$1688的9道菜晚餐。每道菜的名字都很特別:without Lola、like at home、a second of love……單看名字,一頭霧水,原來每道菜都是Agustin的一段故事。好似without Lola,原來就是祖母Lola經常煮的家鄉燴飯,Agustin以此為藍本,升級用上雞、蜆和鮑魚高湯煮成,再以鮮鮑魚慢火熬煮,令鮮味完全落入燴飯的湯汁,飯粒中加入西班牙辣肉腸碎,更添咬口;a second of love則是一道自創甜品,以豆腐布甸為基礎,鋪上香甜油桃粒、鹹梅沙冰及加入小量威士忌,鹹中帶甜,味道複雜。話說Agustin的媽媽和祖母不時有摩擦,唯獨祖母製作這道甜品時,兩人的緊張關係才有片刻安寧。聽住Agustin娓娓道來一段段小故事,食物的味道頓時立體起來,愈食愈有趣。

活用日本靚食材 海鮮出色

在Ando吃的雖是西式fine dining,但由裝修到杯碟、食材,都帶濃濃的日本味道。Agustin旅日工作6年,還娶了日籍太太,日本文化已經植根心中。餐廳有八成食材來自日本,尤其是海鮮:鰶魚、海膽、金目鯛,不時不食。其中一道菜departure,是以5款刺身紀念自己隻身赴日學習烹調海鮮的經歷,大廚很用心地為每款刺身配上獨特醬汁,比平時光蘸醬油和芥末,更能突出鮮味。

而另一道garden's laugh,就用A5熊本牛炭烤而成。「阿根廷人愛牛,小時候經常在後花園烤肉,只要一聞到炭香,我就想起家鄉。現在用上品質更好的熊本牛,油香更豐富。」果然,一啖咬下去滿嘴油香,更美妙是伴碟的烤冬菇上放滿脆口的白昆布絲,令口感更有層次。西日的和諧結合,Agustin做到了。

