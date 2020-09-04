實戰製作：善用食用澱粉特性 炮製糕點

【明報專訊】要善用各種食用澱粉，不能一本通書讀到老，雷啟裕說，其實馬鈴薯粉、粟粉、木薯粉也能用於煎炸粉漿、勾芡和醃肉，用哪種粉，視乎材料及做法而定。烹飪教室Rosee Foody的烹飪導師兼電台節目主持人何嘉露（阿Lu）今次就以粟粉、木薯粉、糯米粉示範2個小食——芝士麻糬波波、椰汁馬豆糕。

■芝士麻糬波波

◆材料：

糯米粉 45克

木薯粉 100克

芝士粉 40克

鹽 2克

糖 2克

雞蛋 75克

無鹽牛油 20克

牛奶 110毫升

芝士碎 30克

馬蘇里拉芝士碎

（mozzarella） 45克

◆做法：

1. 將牛奶及無鹽牛油倒進鍋中，煮溶後離鑊，加入糯米粉及木薯粉攪拌，用電動打蛋器將材料打至順滑

2. 加入雞蛋、鹽和糖，拌勻

3. 加入芝士粉、芝士碎，所有材料拌勻

4. 倒入唧袋，在已墊牛油紙的焗盤上，唧出直徑約5厘米大小的花塔餅狀（圖A）

5. 放入已預熱180℃的焗爐，烤20分鐘至金黃色即可

小貼士：食用粉吸水有差異

市面上各種食用粉的吸水力不同，這次阿Lu選用的食用粉均來自李祥和，如使用其他品牌，或要稍微調整分量。

■椰汁馬豆糕

◆材料：

粟粉 100克

馬豆 120克

花奶 160毫升

椰漿 200亳升

白砂糖 80克

清水 400+200毫升

◆做法：

1. 提早將馬豆浸泡最少1小時

2. 以中小火煮馬豆20分鐘至腍身，熄火焗10分鐘，瀝乾備用

3. 將粟粉加入400毫升水中，拌勻成粉漿備用

4. 煮滾200毫升水，水滾後加入白砂糖，煮至砂糖全溶

5. 糖水轉中火，加入花奶和椰漿，煮滾後分3次加入粟粉粉漿，其間不停攪拌（圖B）

6. 熄火後加入馬豆，拌勻

7. 倒入器皿，放涼後放入雪櫃3小時，脫模切件，即可

小貼士：攪拌粉漿免黏底

步驟5加入粟粉粉漿後，粉漿會愈煮愈稠，需不停攪拌，以免黏底。

●有片睇：跟阿Lu學做芝士麻糬波波及椰汁馬豆糕：bit.ly/3lKSSqw