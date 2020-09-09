Quicknote：雞尾酒×茗茶 碰撞新火花

【明報專訊】平時飲得多gin & tonic，會否來點新意，試一試tea & tonic？雖然因疫情不能親自前往酒吧歎一杯，但位於中環的酒吧Tell Camellia推出瓶裝茗茶雞尾酒（各$250，200ml），讓各位在家也能一嘗這特別滋味。

調酒師將各種基酒混合不同茶葉後蒸餾，清新茗茶和辛辣烈酒交融，碰撞出新的火花。雞尾酒包括烏龍Old-fashioned、大吉嶺Negroni和抹茶Martini；T-Tonic是混合草本食材後二次蒸餾的Gin酒，有士多啤梨芒果、朱古力香蕉、抹茶、荔枝等4種口味，添加梳打水或通力水即可飲用。

另外，酒吧更推出限定瓶裝經典雞尾酒Negroni禮盒（$450），送禮自用兩相宜。第一款Pink Negroni以玫瑰花茶為基底，配合帶松木、西柚皮香氣的Mancino Bianco苦艾酒，散發淡淡的花香。第二款Dark Negroni則用被譽為「紅茶始祖」的立山小種蒸餾出的gin酒，加上Mancino Rosso苦艾酒和金巴利酒，帶出獨特濃烈的煙熏味道。最後一款White Negroni混合茉莉白茶與西柚味gin，結合Lillet Blanc白葡萄酒和Suze龍膽香甜酒，較前兩款清新易入口。不過這款禮盒屬take away限定，想試的朋友就要盡快下單了。

■Tell Camellia

地址：中環砵甸乍街45號H Code LG層

查詢：9821 5501

註：最低消費兩瓶雞尾酒，需另付運費

文：沈晴