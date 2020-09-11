焦糖五仁月 煙韌好「素」

【明報專訊】素食蔚然成風，中秋月餅豈可不迎合「素」人需要？一直推廣素食文化的Green Common，今年新增開心無花果燕麥月餅和藍莓味的團圓果仁紫薯月餅，均含多款果仁，富嚼勁。高級餅店The Cakery亦推出無麩質純素月餅，共有黑芝麻、紅棗果仁、水蜜桃烏龍茶及檸檬柚子4款口味，配搭果乾，口感豐富。

香芒豆蓉月 用上印度阿芳素芒果

而由地區小店旺角香積廚素食館負責人開設的香積廚素食工房，今年也合共推出6款新口味迷你月餅，共有黑芝麻、焦糖五仁、抹茶柑桔、白蓮蓉、香芒豆蓉和陳皮紅豆。製作工房嚴守無五辛和無肉原則，連員工也不能在工場吃有肉的食物，確保茹素的顧客吃得安心。記者試吃所有口味，感到食材原味非常突出和天然，用足靚料，黑芝麻選用日本黑芝麻，白蓮蓉用恆香餅家的出品，香芒豆蓉月餅用上印度阿芳素芒果果蓉，抹茶柑桔月餅選用台灣阿里山蜜餞柑桔和菩提金桔。記者的心水推介是焦糖五仁月餅，製作繁複，全程由人手製作，先把杏仁、南瓜籽、欖仁、葵花籽及松子仁焗香，由人手混和焦糖成糖，最後包糖皮烘焗。有別於一般黏糯和碎爛的口感，果仁大粒有咬感，更如花生糖般香口煙韌，不死甜，很好吃。

◆香積廚素食工房

查詢：9503 0770

The Cakery

查詢：www.thecakery.com

Green Common

查詢：www.greencommon.com