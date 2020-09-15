「車仔烏冬」 5湯底30配料自由選

鐵板滋味——豚肉大阪燒鐵板炒烏冬（前），手打讚岐烏冬以大阪燒醬汁炒香，配上嫩香豚肉片及沙律醬，香氣滿溢，大大碟，非常抵食。而櫻花蝦牛肉燒汁鐵板飯（後），則加入大量櫻花蝦在白飯上，脆口得來又有鮮味，配上特製黃金燒汁，很惹味。（各$58）（黃志東攝）

香濃番茄海鮮鍋燒烏冬——烏冬有5款湯底，亦可自選30款配料，配搭靈活。如不想動腦筋，大廚亦有推介，好似這碗番茄海鮮烏冬，原鍋上，熱辣辣，茄香濃郁，湯汁又香又濃，有點似西式番茄湯，配上大蜆、海蝦及帶子，茄味天然帶微酸，很開胃，烏冬亦滑溜掛湯，質地煙韌。（$78）（黃志東攝）

【明報專訊】日式拉麵去年在港大出風頭，開完一間又一間，近來熱潮稍緩，輪到烏冬反擊。將軍澳坑口一家新店，將港式車仔麵概念融入烏冬，5款湯底——鰹魚濃湯醬油、咖喱湯、濃厚豚骨湯、鮮香麻辣湯及香濃番茄湯，以及30款配料：日式叉燒、豚肉腩片、流心蛋、炸蝦等，任客人自由搭配，度身訂做一碗心水烏冬。有這概念，全因日籍總廚在港工作多年，吃盡港人最愛的麻辣米線、車仔麵名店，最後想出用全新湯底來伴烏冬。5款湯底中，番茄味道最香最濃，用兩種番茄及100%日本產番茄汁、白味噌及橄欖油煮成，味道有點似意大利的番茄湯，質地濃稠，配烏冬時非常掛汁。而麻辣味就是以日本一味粉加辣醬及麻辣醬煮成，香而不嗆，嗜辣的朋友必試。至於烏冬，就選用日本直送的手打讚岐烏冬，比本地貨煙韌，偏硬身，有咬口得來，入口亦爽滑，不論煮湯還是鐵板，都彈牙好食。

開業才兩星期，每逢飯市都大排長龍。除了看準港人愛靈活自選的口味外，價錢大眾化亦是另一成功原因。睇勻全個餐牌，最貴的食物才不過$98，夠貼地。加上食物款式極多，單是烏冬，就有湯煮、鍋燒、鐵板炒等3款可選。即使你不想吃烏冬，亦有鐵板飯、丼飯、弁當定食可選，每款類別又有近10款口味，還不夠？尚有廿來款沙律、小食可供佐餐，雖然算不上自家製精品，但章魚燒、炸蠔、雞肉串、牛油煮蜆、珍寶奄列……全部30、40蚊就有交易，絕對大眾化。一家大細來，所費不多，保證人人都揀到心頭好。

■俺流亭

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