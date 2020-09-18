食譜一：日式醬漬凍南非鮑魚

爽彈鮮美：口感爽彈的南非鮑，配上鹹甜適中的鹵汁，更能突出鮑魚獨有的鮮味。（黃志東攝）

【明報專訊】◆工具：湯鍋、刀、保存容器

◆材料：

鮑魚 10隻

日式醬油 100毫升

味醂 100毫升

冰糖 2茶匙

清酒 50毫升

水 500毫升

◆步驟：

1. 準備一碗冰水備用

2. 先滾起一鍋熱水，把洗淨的鮑魚下鍋，汆水約20秒後撈起

3. 鮑魚放於冰水內浸涼，略為轉動

4. 將鮑魚脫殼，取走周邊內臟，連同食胃管一併去除（圖A），鮑魚殼可留作裝飾用

5. 用刀在鮑魚吸盤面上輕輕𠝹「井」字（圖B）

6. 將500毫升水煮滾後，加入日式醬油、味醂、清酒、冰糖，繼續煮至沸騰成鹵汁

7. 關火後，放入鮑魚，蓋上鍋蓋，以鹵汁餘溫慢慢浸煮熟鮑魚（圖C）（提示：關火後，用餘溫慢煮鮑魚可避免肉質過熟或口感變韌。若選用較大隻的鮑魚，建議在鹵汁大滾下煮約30秒，然後才關火待其燜至入味）

8. 鮑魚待涼後，連同鹵汁倒入已消毒的保存容器內，密封，放進雪櫃冷藏最少6至8小時，或冷藏過夜使肉質入味即可

● 小貼士

1. 南非鮑魚（圖6右）體型較大，肉厚爽彈，鮮味較重，一般在入口外國貨的海鮮檔才可買到；中國大連鮑魚（圖6左）相對普遍，雖質感軟腍不夠爽口，但勝在價格相宜，萬一買不到南非鮑，或初次做醃漬鮑魚， 大連鮑也是不錯選擇

2. 𠝹井字後的鮑魚更易入味，不𠝹也可， 但浸泡時間要較長一點，才夠入味

3. 鹵汁的濃度可因應個人口味調校，如喜歡醬油味或酒味重一點，或喜歡一般日式漬物偏甜的，可自行斟酌各種調味分量

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