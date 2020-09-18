食譜二：韓式麻藥溏心蛋
文章日期：2020年09月18日
【明報專訊】工具：湯鍋、保存容器
◆材料：
溏心蛋
雞蛋（室溫） 6隻
水 1000毫升
白醋 1湯匙
調味醬汁
青葱 2至3條（切粒）
洋葱 1/8個（切粒）
蒜頭 4至5瓣（切粒）
青辣椒 3至4隻（切粒）
紅辣椒 3至4隻（切粒）
韓式醬油 150克
米酒 30克
糖 3湯匙
蜂蜜 2湯匙
熟白芝麻 1湯匙
麻油 適量
白開水 50毫升
◆步驟：
1. 準備一碗冰水備用
2. 鍋內先放1000毫升水，煮滾後加入白醋和雞蛋（圖D），以中火煮6分鐘 （水量要蓋過雞蛋）
3. 撈起雞蛋，馬上放於冰水內降溫冷卻，剝去蛋殼備用（提示：從雞蛋底部（渾圓那端）剝殼，可令蛋形保持完整）
4. 在已消毒的保存容器中加入韓式醬油，並依次加入米酒、蜂蜜、糖，攪勻
5. 加入已切粒的洋葱、蒜頭、紅辣椒、青辣椒、青葱（圖E），以及麻油和熟白芝麻，攪勻後，加入白開水中和味道
6. 將溏心蛋放入已調味醬汁中，密封保存容器，放入雪櫃冷藏至少1天待入味即可
● 小貼士
1. 避免使用剛從雪櫃取出的雞蛋，它們溫度低，烹調時間較長，沸煮6分鐘未必能形成溏心效果
2. 雞蛋下鍋後，中途可用筷子或湯匙稍微攪拌，令蛋在鍋中滾動，有助固定蛋黃在中間位置
3. 醬汁分量要蓋過雞蛋使其入味，若蓋不過，冷藏中途可不時取出容器並左右搖動，讓雞蛋的每面盡量吸收醬汁
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