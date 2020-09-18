爽嫩甘甜：蝦肉滲透濃郁的花雕酒味，糟鹵的鹹香亦有提鮮效果，入口爽嫩甘甜，愈食愈過癮。（黃志東攝）

【明報專訊】工具：湯鍋、剪刀、保存容器

◆材料：

生蝦 12至14隻 （半斤）

鹽 2茶匙

薑片 6至7片

青葱 3條

檸檬汁 半個

杞子 1湯匙

糟鹵 150毫升

花雕酒 70毫升

冰糖 10克

◆步驟：

1. 先用熱水將杞子浸軟，準備一碗冰水備用

2. 湯鍋裏加水， 放入薑片、青葱、檸檬汁和鹽，以大火煮至水滾出味，再放入蝦（圖F），煮熟 （水量要蓋過蝦）（提示：蝦身呈V形是半熟，O形過熟，U形熟度剛好）

3. 撈起蝦，放入冰水內浸涼，剪去長鬚和尖角

（提示：「過冷河」令蝦肉更爽脆）

4. 鍋內加入小量熱水和冰糖，開火煮溶

5. 關火，加入花雕酒、糟鹵、杞子拌勻，靜置放涼成湯汁（提示：避免開火時直接倒入花雕酒，這會使酒香味揮發變淡）

6. 將蝦放入已消毒的保存容器，倒入湯汁（圖G），密封，放進雪櫃冷藏最少8小時，或冷藏過夜使蝦入味即可

● 小貼士

1. 糟鹵是用小玫瑰花、香葉、陳皮、草果等不同材料，再加香糟、酒浸泡而成的醬汁，可提升食物香氣，常用於製作醉蝦、醉鮑魚、醉鴨舌，一般於超級市場或雜貨舖有售

2. 花雕酒與糟鹵的分量比例可按個人口味自行調校

● 有片睇，想學做花雕醉蝦？立即去片：bit.ly/3mqCo78