視覺味覺雙重享受 威酒藝術酒標 可飲也可賞

這款太平清醮是幾間本地威士忌吧聯合包桶的最新作品，由kt518設計。該系列過往數年的酒標同樣在創作中加入了一些香港元素。（Tony Leung攝）

太極芙蓉：Jessie Siu是本地藝術家，同時也愛威士忌，她的作品曾數次被用作酒標，除圖中的太極芙蓉，還有The Whisky Agency的鐵馬系列，以及Bar Ginger去年以貓作主題的私人包桶。（Tony Leung攝）

這瓶1996的Bowmore，筆者最初也沒留意到是大師之筆，後來好奇搜尋一下印章，才知道是齊白石的名作《宰相歸田》。（Tony Leung攝）

來自法國的Artist Collective是當地知名酒商La Maison du Whisky的系列。他們每年都會邀請不同背景的畫家，就品牌選出的威士忌的味道發揮想像畫成插畫，左起為Artist Collective系列#3.2 Explosion、#2.3 Sedia a Sdraio及#3.1 Intarsia。（Tony Leung攝）

【明報專訊】「Whisky is Art」，威士忌作為被全球飲家交口稱譽的美酒，不論背後的工藝傳承、製酒人投放的理念，或其不可複製的特性，都堪稱為不可多得的藝術品。雖說酒香不怕巷子深，但市場競爭如此大，近年便有不少生產商嘗試在酒瓶外觀上花更多工夫，務求先聲奪人，在有內涵的同時亦衍生出不少甚具藝術氣息的酒標。

在消費者角度來看，一般官方推出的常規酒品，包裝總會相對古板一點，但在近年愈來愈流行的獨立裝瓶上，便完全沒有這個問題。這些小批次生產的作品不但在味道上有着更多可能，連酒標設計的自由度亦相當大。

浮世繪、白石畫印上酒標

像沉睡酒廠輕井澤的藝妓系列就是較古老的東瀛風浮世繪；近年有不少日本出產，採用了葛飾北齋的富嶽三十六景；台灣的獨立裝瓶東方命所推出的威士忌亦用過不少水墨畫，當中更有齊白石的墨迹；歐洲的知名酒商Sestante更推出過一套梵高系列，每瓶酒都分別印上他的經典油畫。除了不同風格的畫作，也有攝影大師拍攝的照片。要知道買一幅藝術品的真迹往往是天文數字，但看中一瓶合眼緣的藝術酒，想買來收藏的話似乎還有一點機會吧。

當然不是每個品牌都借用這些經典巨作的名氣，業內更多傾向邀請當代藝術家合作，其中還有不少將焦點放在本地的創作者身上。遠至歐洲日本等地，甚至在近年也能找到不少跟香港畫家和私人包桶的聯乘，像Omar的包裝就有本地藝術家Jessie Siu（蕭靜知）的作品「太極芙蓉」，以及kt518的「太平清醮」。

酒標畫面呼應威士忌味道

說起藝術，大家可能會想到法國，認為那是充滿藝術氣息的國度，而Artist Collective正是來自當地知名酒商La Maison du Whisky的系列。他們每年都會邀請幾位不同背景的畫家，嘗試就品牌選出的威士忌的味道發揮想像，除了成品的酒標和包裝會以此為基礎，還會附上創作者和作品的簡介。像味帶澎湃煙熏泥煤感覺的Caol Ila，就用了「爆炸」為題突顯當中的勁道；口味多變複雜的Benrinnes，則把不同素材「鑲嵌」起來形成一個色彩豐富的畫面；而平淡細膩的Glen Grant，像是埋進躺椅中享受午後日光浴一樣舒適。其實事前我也未曾深入了解這些酒標背後的故事，但喝完後仔細對照一下，卻有種原來如此的感覺。

向來風格天馬行空的Compass Box Whisky Co，也是花不少心機包裝背後的故事和理念的品牌。像Phenomenology，就啟發自現象學派先哲回歸事物本身，遵循感官去觀察探究的精神，整個包裝都在嘗試闡述當中的理念。雖然要這樣了解品牌的真實想法並不容易，但至少由設計公司Stranger & Stranger包辦的酒標，可以說是成功地以搶眼的外觀引起大家的注意。

如果你認為以上的表達方法太抽象，其實亦不乏以比較直觀方法來展現酒品風格的例子，如把你從酒中嘗到的味道都畫出來：放滿不同類型的水果去介紹一款甜美的作品、以一個百花爭豔的庭院去代表清新香甜的風格，這些都比純文字的品酒筆記更引人入勝。

生力軍幽默突圍 酒標記趣聞逸事

成立不久的That Boutique-y Whisky Company算是威士忌業內的生力軍，他們最令人印象深刻的是其輕鬆幽默的手繪酒標。選桶之廣不但涵蓋蘇格蘭大部分酒廠，連其他國家出產以至他們獨有的Blended也不少，品牌指定插畫家Emily Chappell更會為每一個單元獨立設計一張漫畫圖案！現時品牌已有近200款沒有重複的酒標，畫中內容有時是講述酒廠的歷史、地理位置或生產特色，部分更是鮮為人知的趣事傳聞，這也算是為威士忌迷設置的彩蛋吧，能讓我們在品酒的同時增添不少討論話題。

也有品牌會創作一些漫畫角色作為主角，每一次選桶的設計就圍繞人物與酒廠本身的互動，像Whisky Sponge就是其中之一，他們其中一個系列甚至是用揶揄的方式，惡搞業內某位行徑出眾的大師。

事實上搶眼的包裝近年真的愈來愈多，下次看到這些漂亮酒標的時候，也不妨花多一點時間了解背後的故事。如想認識更多威士忌這款可以喝的藝術品，即將於10月進駐K11 Musea Artisan Lounge的Whisky Gallery，應該能為大家帶來不少新意吧。

●The Whisky Gallery by Artisan Lounge

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea 地下8至8A舖

網址：www.facebook.com/the.whisky.gallery.hk

■Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯:王翠麗

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com