「油炸鬼」披繽紛糖衣 一口甜慰藉抗疫疲勞

塗上蓮蓉，再灑上鹹蛋黃碎的中秋節限定口味Lotus Lover，將外脆內軟的口感和月餅的味道合體，是有趣的味覺體驗。（$40，供應期至明天）（林若勤攝）

不同口味Hazel Lah（中，$38）塗上濃郁榛子醬，再撒一把香烤榛子碎，是熱門之選；Crunchy Matcha（左，$38）淡淡抹茶糖衣灑上彩虹糖，適合嗜甜人士；搶眼的Cookie Monster（右，$58）是朱古力糖衣churro，配以澆上朱古力醬的雪糕、可可球和曲奇，一次嘗盡多種層次。（林若勤攝）

【明報專訊】在漫長的抗疫時期，用一口甜來犒賞自己，特別有安慰心靈的作用。外賣甜品固然有助維持社交距離，但正當疫情放緩一些，有些甜點，還是值得親自走一趟。像近期落戶尖沙嘴的churro專門店，帶來「西班牙油炸鬼」外脆內軟的正宗滋味，那口熱辣和鬆脆，只可現場獨享。而置地廣場那專賣法式傳統甜點蛋白餅的期間限定店，那一口蛋白脆皮，吹彈可破，若不即買即吃，運送時需要小心輕放。

談到油炸食品，港人摯愛非油炸鬼莫屬，西班牙人呢？當地人愛吃一種名叫churro的油炸品，翻譯過來就是「油條」之意，因此churro又有西班牙油炸鬼的稱號。傳統churro為長條形，炸得外層酥脆、內層軟嫩，質感比港式油炸鬼充盈厚身。鋸齒狀的表面，還會蘸上肉桂粉或朱古力醬，香甜滋味瀰漫西班牙大街小巷，以至受西班牙文化影響的南美和墨西哥一帶。至於香港，終於可在尖沙嘴開業不久的Twist & Buckle嘗到正宗churro滋味。小店位於漆咸道，藍綠色牆身，透明櫃裏七彩繽紛的配料，還有店員現場將churro又拉又炸的功架，未食已經先讓人心花怒放。

從地球的另一端來到香港，churro起初有點「水土不服」。來自阿根廷、不願透露姓名的創辦人Ｍ說：「香港的潮濕天氣特性是我們最大的挑戰。」他並非製作churro新手，10歲起就跟媽媽和祖母學做churro。來到香港創業，他決定轉為使用西班牙傳統食譜，「鹽、麵粉、水，西班牙churro只需這3種成分，不需蛋、奶或牛油」。材料簡單如此，成品依然優質，關鍵在於他用上來自西班牙專門製作churro的麵粉，含高蛋白質，也夠乾爽。至於潮濕問題，他花了整整5天試食譜，才得出滿意成品，「簡單來說，就是下少些水，少些鹽，多攙麵粉」。

水滴形與別不同 IG呃like

作為香港人，相信你也吃過帶油膉味的油炸鬼吧？如果材料不新鮮，用「千年油」，油器味道必定大打折扣，churro亦然。M先生堅持每天一開店就先製作churro麵糰，味道才夠新鮮。搓好麵糰，將之靜置2小時後，便可放進專為製作churro而設的機器。他將麵糰擠出長條狀，再將之繞成水滴形，投進油鍋，旋即用夾子輕輕撐着水滴內圍，確保麵糰成形，他在濃濃油煙中笑說：「現在是Instagram世代，如果是長條形，不就與其他店舖一樣嗎？」炸個不多不少的2分鐘，麵糰膨脹，漸變金黃，拿出稍稍擱涼，灑上糖粉。入口時極為酥脆，仍帶餘溫，十分香口。

經典原味減肉桂 迎合港人口味

Churro的經典原味，只蘸肉桂糖，味道簡單原始，但足以迷倒全球粉絲。而M更花了心思，知道港人未必愛吃味道太濃郁的肉桂味，便將肉桂和糖的比例減至2比8。若追求更多層次，Hazel Lah是熱門之選，churro塗上濃郁榛子醬，再撒一把香烤榛子碎，口感和滋味都更上一層樓。再貪心一點，不妨點杯churro和雪糕兩相依的Cookie Monster或Aloha，前者為朱古力糖衣churro，配澆上朱古力醬的雪糕，再放幾顆可可球和曲奇；後者則是原味churro配芒果粒及熱情果醬，酸甜消暑。

■Twist & Buckle

地址：尖沙嘴漆咸道南 29至31 號

查詢：IG@twistandbuckle

文：宋霖鈴

美術:謝偉豪

編輯:梁小玲

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