法式甜點 蛋白脆皮藏「棉花糖」

【明報專訊】像churro般「表裏不一」的甜品比比皆是。例如法式甜品蛋白餅（pavlova），外形白皙高雅，敲開脆身外皮，內裏是棉花糖般柔軟綿滑的質地。外和內，一脆一軟，未烤焗前皆是由蛋白和糖一同打發而成的蛋白霜。在法式甜品界中，蛋白餅的檔次素來被睇高一線，大多只在高級法國餐廳才有供應，但最近大家也可在中環置地廣場一嘗期間限定的蛋白餅滋味。

本身在西九龍開店的Le Dessert，一直以蛋白餅打出名堂。跟來自法國的Le Dessert聯合創辦人Alexis Watrin談蛋白餅，他同樣率先提起香港潮濕的特質，如何為其蛋白餅帶來變化：「如果在法國山區做蛋白餅，沒有濕氣，無論用什麼材料，蛋白餅也能保持脆身；但香港的濕度可達90%，你不得不處理這問題。」一旦受潮，蛋白餅容易裂開、崩塌。眼前在凍櫃裏放半天也能維持原狀的蛋白餅，是團隊將食譜改良20多次的結晶，Alexis形容得像科學實驗：「相比傳統食譜，我們從減50%糖開始試驗，最後發現減糖20%至25%是最好的狀態，再加入些許粟粉，可令餅身更穩固。」另一方面，他說製作蛋白餅本來就需要精細的材料和分量，例如糖，需選用極幼細的砂糖，才可與蛋白打發成為緊致、綿密的泡沫。

每日鮮製 配不同奶油水果

店中的蛋白餅，一律在售賣當天早上新鮮製成，再配搭以法國諾曼第地區鮮忌廉製成的香緹奶油（crème chantilly）和新鮮水果。如配上香草香緹奶油和莓果的Antoinette Pavlova，味道清新。朱古力迷則可試試加上朱古力香緹奶油、芒果、百香果醬的Louis Pavlova，但請緊記蛋白餅外皮易碎，若購買回家進食，要小心輕放。店中其他甜點，還有方便享用的瓶裝蛋糕，最新推出芝士蛋糕，加入芒果及熱情果醬、香緹奶油和餅乾碎，酸甜的鮮果，中和了芝士的厚重感，吃完整杯也不覺膩。

■Le Dessert

地址：中環置地廣場中庭3樓350號

查詢：5182 7069

備註：pop up store將營業至10月30日