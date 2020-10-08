秘密餐單藏心思 玩創皮蛋驚喜滋味

鵝肝咖啡焦糖燉蛋——面層脆卜卜的焦糖下是又香又嫩的鵝肝燉蛋，大廚特地加入咖啡，令燉蛋香氣更立體，上面還有用砵酒煮過的車厘子片，微酸微甜，有助中和鵝肝的油膩感。（馮凱鍵攝）

日本蟹肉伴濃郁皮蛋——將發醇過的番茄肉和鮮拆松葉蟹混和，蓋上薄薄的青瓜蒟蒻片，皮蛋黃煮成汁，最後以皮蛋白蓉點綴。全部混和來吃，皮蛋味道比想像中濃，絲絲蟹肉盡是鮮味，還吃到番茄點點酸香，整體配合美妙。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】無獨有偶，尖沙嘴剛剛有另一間話題餐廳落戶，說的是由西環搬到對面海K11 MUSEA的COBO HOUSE，不過除了保留名字及小量家具外，餐廳裏裏外外都重新出發，最特別是請來Devon（侯煒妍）和Ray（蔡韶殷）挑大樑，行雙主廚制，希望為顧客擦出更多火花。想來吃飯？首先最好兩星期前網上預約，還要繳付訂金（午市$250/位；晚市$500/位）。全間餐廳只有4款菜單：午市可選4道菜（$680）或6道菜（$1180）；晚市則有6道菜（$1180）或8道菜（$1480）。訂位前想先看看菜式，對不起，這裏奉行秘密餐單，只能告訴你菜式主題（10月至11月中，主題是「蛋」），其餘一概無可奉告。不是大廚有心刁難，只是想留點神秘感。菜式主題每6星期就會更換一次，經常保持新鮮感。客人入座後，透過手機掃描枱上骰子狀QR碼（圖1），便可知悉菜單。

皮蛋煮汁剁蓉 碰撞鮮美蟹肉

疑心重的顧客難免會問，過千元一位，又不知吃什麼，是否雷聲大雨點小的把戲？放心，兩名主廚先後在香港、倫敦多間米芝蓮星級餐廳工作，對用料及製作都很用心，開業前單是研發菜式，煮了又煮，日做16、17個鐘，絕不允許自己交行貨。好似為了「蛋」的主題，他倆就試了很多不同國家的蛋，最終敲定6、7款來自美國、西班牙、日本及中國的蛋當食材。其中一道菜就用上皮蛋，來配鮮拆松葉蟹肉，濃味的皮蛋黃製成醬汁，晶瑩的皮蛋白剁成蓉。感覺草根又老套的松花皮蛋經過兩人之手，立時有型有格，亦想像不到原來皮蛋的濃重鹼味，與蟹肉十分相襯。

忘了說，Ray還用了殺手鐧令這道菜的味道更立體，就是發酵過的番茄。北歐國家近年流行用鹽或乳酸發酵食材，增加風味，Ray對此很感興趣，將此技術用在菜式上。發酵過的番茄，酸味更加純粹，味道很特別。

至於另一名大廚Devon稱自己鬼主意最多，敢想敢做，比如想到將意大利Burrata芝士變成雪糕，放在頭盤當前菜。兩人一同將大膽構想，通過紮實的廚藝經驗展示出來。每道菜背後，都經過很多次嘗試，哪怕只是伴碟的一粒炸薯，又或餐前枱上的一件迷你Pretzel，背後都有很多故事。

■COBO HOUSE

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓602舖

查詢：2656 3088